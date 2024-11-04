Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ανοδος 0,01%, στα 68,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να παραμένει στάσιμη, στα επίπεδα της Παρασκευής, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας και με τις ευρωπαϊκές αγορές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.390,65 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη άνοδο 0,01%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.385,63 μονάδες (-0,35%) και υψηλότερη τιμή στις 1.392,09 μονάδες (+0,12%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 68,38 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.718.417 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,33 %.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,93%), του ΟΛΠ (+1,39%), της Coca Cola HBC (+1,35%), της ΔΕΗ (+1,26%), της Eurobank (+1,09%) και της Τιτάν (+1,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,80%), της Ελλάκτωρ (-1,83%), της Aegean (-1,46%) και του ΟΤΕ (-1,42%).

Η μετοχή του ΟΠΑΠ διαπραγματεύτηκε σήμερα χωρίς το προμέρισμα των 0,602 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.144.206 και 3.348.024 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 12,03 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 7,96 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 56 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού +9,71% και Foodlink +3,99%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις -8,84% και Attica Bank -7,16%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,7500 +1,08%

ALPHA BANK: 1,4010 +0,04%

AEGEAN AIRLINES: 9,7550 -1,46%

VIOHALCO: 5,2600 -0,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,0600 -0,58%

ΔΑΑ: 7,8100 +0,90%

ΔΕΗ: 12,0300 +1,26%

COCA COLA HBC: 33,0400 +1,35%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7120 -1,83%

ΕΛΠΕ: 6,7300 -1,03%

ELVALHALCOR: 1,7500 +0,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 73100 -0,89%

ΕΥΔΑΠ: 5,7700 +0,35%

EUROBANK: 1,9400 +1,09%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3700 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 19,5200 +0,10%

JUMBO: 24,4800 +0,74%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,9400 -0,31%

ΟΛΠ: 29,2000 +1,39%

ΟΠΑΠ: 15,2500 -2,80%

ΟΤΕ: 15,2800 -1,42%

AUTOHELLAS: 11,0600 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5980 +1,93%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 +0,55%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6900 -0,05%

