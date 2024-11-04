Της Έλενας Γαλάρη

Το δικαίωμα των συνταξιούχων να λαμβάνουν εκτός από την σύνταξη χηρείας και μία δεύτερη σύνταξη όπως γήρατος ή αναπηρίας, απασχόλησε το Α' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επτά σύλλογοι συνταξιούχων ζητούν από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να ακυρωθεί έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου, βάσει του οποίου ένας συνταξιούχος που λαμβάνει πολλαπλές συντάξεις μπορεί να παίρνει μόνο μία εθνική σύνταξη.

Οι δικηγόροι των συνταξιούχων, υποστήριξαν, ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει την αρχή της καλής νομοθέτησης και την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, ενώ από την πλευρά του το Υπουργείο, ανέφερε ότι η διπλή εθνική σύνταξη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επί σώρευσης σύνταξης θανάτου με άλλη σύνταξη, εφόσον έχει νομοθετηθεί και χορηγείται κατώτατο όριο σύνταξης θανάτου.

Στην τοποθέτησή της, η εισηγήτρια ανέφερε ότι «ανακύπτει το ζήτημα αν το προσβαλλόμενο έγγραφο, ενόψει του περιεχομένου του, συνιστά απλή ερμηνευτική εγκύκλιο χωρίς εκτελεστό χαρακτήρα ή αν, αντιθέτως, θέτει νέες ρυθμίσεις, και, ως εκ τούτου, αποτελεί στην ουσία εκτελεστή κανονιστική πράξη, η οποία, εφόσον δεν δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ, είναι ανυπόστατη και ακυρωτέα για λόγους ασφάλειας δικαίου».

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του

