Αύξηση 3,8% στις αφίξεις και 3,9% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε, στο σύνολο του 2024 σε σχέση με το 2023, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 4,2% και 4,1%, αντίστοιχα, καθώς και αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 2,8% και 2,7%, αντίστοιχα.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής) ανήλθε σε 50,6% έναντι 54,7% το 2023.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων και διανυκτερεύσεων παρατηρείται στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (79,4% και 76,4%, αντίστοιχα).

Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι το 56,9% των αφίξεων και το 63,8% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής της χώρας συγκεντρώνεται στους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο.

Κατά περιφέρεια, η μεγαλύτερη αύξηση κατά απόλυτες τιμές αφίξεων παρατηρείται στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (5,6% στις αφίξεις και 8,2% στις διανυκτερεύσεις), της Κεντρικής Μακεδονίας (6% στις αφίξεις και 5,9% στις διανυκτερεύσεις), των Ιονίων Νήσων (5,6% στις αφίξεις και 3,9% στις διανυκτερεύσεις), της Αττικής (3,3% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις) και της Κρήτης (1,8% στις αφίξεις και 0,6% στις διανυκτερεύσεις).

Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων αναλογεί σε αλλοδαπούς ή το 73,7% του συνόλου των αφίξεων και το 83,8% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στο σύνολο των καταλυμάτων αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (80,4% των αφίξεων και 89,1% των διανυκτερεύσεων), με σημαντικότερη συμβολή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (53,7% των αφίξεων και 59,2% των διανυκτερεύσεων).

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, με βάση τις αφίξεις, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν η Γερμανία (12,9% των αφίξεων και 16,3% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,6% των αφίξεων και 5,8% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο (16% των αφίξεων και 18,8% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών το 2024 ως προς το 2023, η μεγαλύτερη αύξηση κατά απόλυτες τιμές αφίξεων παρατηρείται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ιταλία (7,2% στις αφίξεις και 10,7% στις διανυκτερεύσεις), την Πολωνία (7,3% στις αφίξεις και 12,6% στις διανυκτερεύσεις) και τη Γερμανία (1,8% στις αφίξεις και 0,6% στις διανυκτερεύσεις).

Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (7,6% στις αφίξεις και 3,8% στις διανυκτερεύσεις), τη Σερβία (48,5% στις αφίξεις και 45,1% στις διανυκτερεύσεις) και την Τουρκία (44,5% στις αφίξεις και 54,9% στις διανυκτερεύσεις).

Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική αύξηση παρατηρείται από την Ασία και ειδικότερα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (32,3% στις αφίξεις και 24% στις διανυκτερεύσεις).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.