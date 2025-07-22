Περισσότερα χρήματα ξόδεψαν οι τουρίστες το α' πεντάμηνο - Big spenders οι Γερμανοί

Ποσό 4,35 δισ. ευρώ δαπάνησαν οι τουρίστες στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αυξημένο κατά 12,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 10,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,33 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 15,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,81 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,88 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,6%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 57,2% και διαμορφώθηκαν στα 446,9 εκατ. ευρώ.

Πιο... γαλαντόμοι φέρονται να είναι οι Γερμανοί, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 9,9% και διαμορφώθηκαν στα 771,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,8% και διαμορφώθηκαν στα 263,9 εκατ. ευρώ. Μειωμένες κατά 4,8% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 164,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 13,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 480,6 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,9% και διαμορφώθηκαν στα 457,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά μόνο τον Μάιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν 17,7% στα 2,25 δισ. ευρώ. Άνοδο κατά 25,8% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,32 δισ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,7% (Μάιος 2025: 800,0 εκατ. ευρώ, Μάιος 2024: 749,4 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 15,1% (Μάιος 2025: 1,036 δισ. ευρώ, Μάιος 2024: 900,0 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 88,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 289,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,1% και διαμορφώθηκαν στα 473,5 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 9,9%, που διαμορφώθηκαν στα 153,3 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 14,0% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 62,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 8,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 314,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 28,0% και διαμορφώθηκαν στα 112,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, άνοδο σημείωσαν και οι εισπράξεις από τη Ρωσία, που διαμορφώθηκαν στα 5,2 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτική κίνηση

Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 αυξήθηκε κατά 2,1% και διαμορφώθηκε σε 7,09 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 6,.94 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 6,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 9,2%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 3,81 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 12,0% και διαμορφώθηκε σε 3,28 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 19,3%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 1,08 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 27,1% και διαμορφώθηκε σε 342,2 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 11,7% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 311,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,7% και διαμορφώθηκε σε 710,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 18,1% σε 463,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 7,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Μόνο για τον Μάιο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 2,97 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 1,0% έναντι του Μαΐου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 21,5%. Η πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την υποχώρηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ 27 κατά 4,8%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 0,8%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,41 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 4,5%, ενώ πτώση κατά 6,2% παρουσίασε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 365,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 0,1% και διαμορφώθηκε σε 604,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία υποχώρησε κατά 30,8% σε 177,6 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 12,9% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 113,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 416,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,9% σε 123,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 4,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3,01 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,76 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 491,9 εκατ. ευρώ ή 12,7% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.352,2 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 246,1 εκατ. ευρώ ή 22,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.345,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε τόσο από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,1% όσο και από την ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 21,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 72,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο για τον Μάιο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 1,87 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,62 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, αύξηση κατά 17,7% κατέγραψαν το Μάιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,25 δισ. ευρώ, έναντι 1,91 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 30,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2025: 372,0 εκατ. ευρώ, Μάιος 2024: 285,7 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 21,1%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 2,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 79,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 84,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.