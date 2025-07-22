Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025 θα πιστωθεί, με την 9η απόφαση έγκρισης πίστωσης, το ποσό των 5.204.998,25 ευρώ στους λογαριασμούς 735 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Από αυτά, το ποσό των 2.933.935,35 ευρώ αφορά 469 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.271.062,90 ευρώ αφορά 266 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοθούν 885 ηλεκτρικά οχήματα.

Σημειώνεται, πως από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί συνολικά 32.306.522,39 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

