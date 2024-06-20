«Η υπόθεση της αποκλιμάκωσης των τιμών είναι υπόθεση όλων μας, απαιτείται συνεργασία και συνένωση δυνάμεων, επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Θα παρεμβαίνουμε διαρκώς και θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία», σημείωσε και υπογράμμισε πως «όλοι κρινόμαστε κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίοδος χάριτος», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και τους δημοσιογράφους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον ρόλο και την αποστολή του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Είναι συνολικός στόχος της κυβέρνησης ο μέσος μισθός να φθάσει στο τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950. Αυτόν τον στόχο υπηρετούμε υλοποιώντας πολιτικές για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υλοποιούμε το εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία, ανασυγκροτούμε 20 βιομηχανικά πάρκα με 60 χιλιάδες εργαζόμενους, εφαρμόζουμε προγράμματα ύψους 75 εκατ. ευρώ για τη ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και 300 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία στις επιχειρήσεις» συνέχισε και προσέθεσε:

«Ο ρόλος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι κομβικός στην υλοποίηση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών»

Εστιάζοντας στο θέμα της αποκλιμάκωσης των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι «να διασφαλίσουμε μέσα από αυστηρούς και συστηματικούς ελέγχους την κανονική λειτουργία της αγοράς και τη λειτουργία του ανταγωνισμού». «Η επιτυχία του στόχου της αποκλιμάκωσης των τιμών απαιτεί συνένωση δυνάμεων, το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του:

• Ενίσχυση ελεγκτικού μηχανισμού για περισσότερους και πιο ποιοτικούς ελέγχους – Η ΔΙΜΕΑ ενισχύεται άμεσα με 30 νέα στελέχη

• Συνεργασία με ανεξάρτητες αρχές - «Θα στηρίξουμε και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει άριστα τη δουλειά της, όπως και τον Συνήγορο του Καταναλωτή»

• Αναβάθμιση της πλατφόρμας e-katanalotis, που ήδη περιέχει πληροφορίες για 3000 προϊόντα

• Ενημέρωση πολιτών - Συνάντηση με τους εκπροσώπους του καταναλωτικού κινήματος – «Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη», είπε χαρακτηριστικά

• Παράταση των έκτακτων μέτρων έως την 31η Δεκεμβρίου

• Συστηματική παρακολούθηση αγοράς – Ιδιαίτερα στη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι και τον ρόλο των μεσαζόντων

• Επανεξέταση του ορίου των προστίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης

• Συναντήσεις με βιομηχάνους και ιδιοκτήτες εταιρειών σούπερ μάρκετ.

«Θέλουμε να υποστηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, τηρώντας τη νομιμότητα» ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Τους ζητώ να βάλουν πλάτη στη στήριξη της κοινωνίας. Βιομήχανοι και ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ θέλω να βοηθήσουν. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε μαζί τους».

Ερωτηθείς για το θέμα του ΦΠΑ ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι στην Ισπανία όπου μειώθηκε οι τιμές ανέβηκαν. Για τη διαφορά τιμής στα προϊόντα των πολυεθνικών ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως η ελληνική κυβέρνηση, σε συνέχεια της πρόσφατης επιστολής του πρωθυπουργού, θα επαναφέρει το θέμα μόλις συγκροτηθεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.