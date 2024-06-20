Motor Oil: Το φθινόπωρο σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής

Μέσα στο καλοκαίρι προβλέπεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που αναπτύσσει κοινή εταιρεία της Motor Oil και της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ενώ έως τις αρχές του φθινοπώρου αναμένεται η εμπορική λειτουργία της μονάδας, ανέφεραν χθες πηγές της Motor Oil στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η νέα μονάδα, ισχύος 877 μεγαβάτ και επενδυτικού κόστους 375 εκατ. ευρώ και οι άλλες μονάδες φυσικού αερίου που αναπτύσσονται αφενός καλύπτουν το κενό των λιγνιτικών μονάδων που αποσύρονται και αφετέρου λειτουργούν συμπληρωματικά στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναφερόμενες στις ΑΠΕ οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η πλειονότητα των μονάδων που διαθέτει ο όμιλος (κυρίως αιολικά) έχουν συμβάσεις με εγγυημένη αποζημίωση, ενώ τα νέα φωτοβολταϊκά που αναπτύσσονται συνδέονται με συμφωνίες αγοράς «πράσινης» ενέργειας (PPA) και εξαιρούνται από τις περικοπές της ενέργειας που εγχέουν οι ΑΠΕ στο σύστημα σε περιόδους υπερβάλλουσας παραγωγής. Τόνισαν ακόμη ότι οι κινήσεις του ομίλου στις ΑΠΕ εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες εγγυήσεις είναι πολύ επιλεκτικές.

Τέλος επισημαίνεται ότι θα προχωρήσει έως τις 6 Μαΐου 2025, όπως προβλέπει η σχετική συμφωνία, η πώληση του 7,5% περίπου των μετοχών της Ελλάκτωρ στην REGGEBORGH στην τιμή που είχε επίσης συμφωνηθεί(1,75 ευρώ ανά μετοχή) όπως και η επιστροφή κεφαλαίου 0,5 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

