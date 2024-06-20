Energean: Η Carlyle εξαγοράζει τo χαρτοφυλάκιο σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία

Συμφωνία για πώληση του χαρτοφυλακίου της σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία στην Carlyle International Energy Partners ανακοίνωσε σήμερα η Energean, έναντι τιμήματος έως 945 εκατ. δολάρια και όχι λιγότερο από 820 εκατ. δολάρια.

Το τίμημα σύμφωνα με την Energean είναι υπερτριπλάσιο σε σχέση με το κόστος απόκτησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων από την Edison που ήταν 284 εκατ. δολάρια το 2020.

Η συμφωνία όπως επισημαίνεται δημιουργεί επαρκή ταμειακή ρευστότητα για την Energean για την πλήρη αποπληρωμή του Εταιρικού Ομολόγου ύψους 450 εκατ. δολαρίων και για τη διευκόλυνση της καταβολής έκτακτου μερίσματος έως 200 εκατ. δολαρίων στους μετόχους. Επίσης, επιτρέπει στην Energean να εστιάσει στη στρατηγική ανάπτυξης με βάση το φυσικό αέριο, η οποία σηματοδοτείται από την ανάπτυξη των κοιτασμάτων Karish και Karish North στο Ισραήλ καθώς και από την πρόσφατη είσοδο στο κοίτασμα Anchois στο Μαρόκο.

«Στο εξής, η Energean θα επιδιώξει να αναπτυχθεί περαιτέρω στη Μεσόγειο αλλά και να αναζητήσει ευκαιρίες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει μακροπρόθεσμη πολιτική υποστήριξης για το φυσικό αέριο και για αντικατάσταση του άνθρακα. Ο όμιλος επίσης θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός κόμβου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη πειροχή της Μεσογείου μέσω της θυγατρικής EnEarth», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με αφορμή την συμφωνία, ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, δήλωσε:

«Αυτή η συμφωνία ανοίγει ένα νέο εντυπωσιακό κεφάλαιο για την Energean. Σήμερα, κεφαλαιοποιούμε μια σημαντική απόδοση της επένδυσης που πραγματοποιήσαμε όταν αποκτήσαμε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο πριν από τέσσερα χρόνια. Η μεταβίβαση αξιοποιεί τη στρατηγική μας για μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μας και επιβεβαιώνει την απολύτα πειθαρχημένη λογική στην τοποθέτηση κεφαλαίων, όπως αποδεικνύεται από τις παραμέτρους της συμφωνίας σε συνδυασμό και με την αναμενόμενη διανομή ενός έκτακτου μερίσματος..

Κοιτώντας μπροστά, η συμφωνία ξεκλειδώνει σημαντικό διοικητικό δυναμικό και παρέχει οικονομική ευελιξία για να οδηγηθούμε στην μελλοντική ανάπτυξη. Στο επίκεντρό μας πλέον θα βρίσκεται η δημιουργία ενισχυμένης αξίας από το χαρτοφυλάκιό μας στο Ισραήλ, καθώς και η αξιολόγηση νέων ευκαιριών που ταιριάζουν με την επιχειρησιακή φιλοσοφία της Energean: ανάπτυξη, καταβολή αξιόπιστου μερίσματος, απομείωση δανείων και δέσμευση στον στόχο του Net Zero.

"Η Carlyle είναι ο κατάλληλος θεματοφύλακας των μεταβιβάζομενων assets και θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό σπίτι για τους συναδέλφους μας, στους οποίους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και των οποίων την πορεία θα παρακολουθούμε. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην Αίγυπτο, την Ιταλία και την Κροατία για την σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια».

Από την πλευρά του ο Bob Maguire, επικεφαλής της Carlyle International Energy Partners, σχολίασε σχετικά:

"Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που αποκτούμε αυτό το χαρτοφυλάκιο με assets υψηλής ποιότητας στην Ιταλία, την Αίγυπτο και την Κροατία, χώρες που ενθαρρύνουν νέα ανάπτυξη του φυσικού αερίου, η οποία πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

Προσβλέπουμε στην στήριξη της μετατροπής αυτών των assets σε μία αναπτυσσόμενη πλατφόρμα έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων στην Μεσόγειο, μέσα από την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων αναπτύξεων, το ξεκλείδωμα ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης, τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, καθώς και την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων σχεδίων απανθρακοποίησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

