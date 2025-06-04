

«Η εμπειρία μάς οδηγεί στην απόφαση μεταρρύθμισης του συστήματος εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με τη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης Αρχής όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι αρμοδιότητες: συμφιλίωσης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων», επεσήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ενώνουμε τις υπηρεσίες, ξεκαθαρίζουμε τις αρμοδιότητες» σημείωσε και προσέθεσε: «Δημιουργούμε μια νέα ανεξάρτητη Αρχή, ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους, όπως συμβαίνει με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία θα έχει όλη τη δύναμη, όλη την ισχύ για να κάνει τη δουλειά της, να προασπίζει τα συμφέροντα του καταναλωτή». «Καλώ τα κόμματα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση γιατί είναι κάτι που θα μείνει για τον ελληνικό λαό και θα αξίζει να στηριχθεί καθώς θα έχει θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες και ψηφιακά εργαλεία» υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στους ελέγχους και τη νέα εφαρμογή καταγγελιών που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να κατεβάσει στο κινητό του, αλλά και στις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η νέα Αρχή στη λειτουργία του ανταγωνισμού. «Όταν ενηλικιώθηκε το ελληνικό κράτος και έφτιαξε την ΑΑΔΕ κάποιοι είχαν επιφυλάξεις, τώρα όλοι τη στηρίζουν, η κυβέρνηση και η Βουλή θα έχουν την ευθύνη και τη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά την εφαρμογή του νόμου θα έχει η νέα Αρχή», ξεκαθάρισε. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε επίσης ότι οι πολίτες θα πρέπει να καταγγέλλουν παραβιάσεις και καταχρηστικές συμπεριφορές από ασφαλιστικές εταιρείες, που επιμένουν να πληρώνουν πρώτα οι ασφαλισμένοι και μετά να αποζημιώνονται.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος

«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στηρίζει παραγωγικές επενδύσεις για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και επισήμανε πως «εντός Ιουνίου θα βγουν τα τρία πρώτα καθεστώτα, για βιομηχανία, μεγάλες επενδύσεις σε όλη τη χώρα και γενική επιχειρηματικότητα στις παραμεθόριες περιοχές και όσες έχουν εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου». Και τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν δύο νέα καθεστώτα για την καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και να κρατηθεί ο πληθυσμός στην περιφέρεια και για αυτό έχουμε ολοκληρωμένη στρατηγική, που συμβάλλει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».



Ερωτηθείς για τον πληθωρισμό τροφίμων είπε ότι έχουμε τον δεύτερο μικρότερο στην ΕΕ και εξήγησε ότι οι ανατιμήσεις προέρχονται από συγκεκριμένα προϊόντα -σοκολάτες, κακάο, καφές και σε ορισμένα κρέατα - όπου οι αυξήσεις είναι σε παγκόσμιο επίπεδο λόγων κλιματικών συνθηκών και επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση της «υπερθέρμανσης» του πλανήτη.



