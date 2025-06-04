Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.836,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,38%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+2,17%), της Μυτιληναίος (+2,09%), της Τιτάν (+1,39%) και των ΕΛΠΕ (+1,38%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,90%), της ΕΥΔΑΠ (-0,85%) και του ΔΑΑ (-0,71%).

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 13 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: AVE (+8,98%) και Κτήμα Λαζαρίδη (+8,57%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-1,00%) και Κυριακούλης (-0,92%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

