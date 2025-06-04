Λογαριασμός
Στις 1.836,20 μονάδες ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με άνοδο 0,64% κατά το άνοιγμα

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια ανοδικά λόγω της απόφασης του Αμερικανού προέδρου να διπλασιάσει τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο  

Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.836,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,38%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+2,17%), της Μυτιληναίος (+2,09%), της Τιτάν (+1,39%) και των ΕΛΠΕ (+1,38%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,90%), της ΕΥΔΑΠ (-0,85%) και του ΔΑΑ (-0,71%).

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 13 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: AVE (+8,98%) και Κτήμα Λαζαρίδη (+8,57%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-1,00%) και Κυριακούλης (-0,92%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

