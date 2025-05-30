Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ 100,3: «Νέα αρχή εποπτείας της αγοράς για ισχυρή και αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή»

«Πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας κρίσιμη μεταρρύθμιση, δημιουργούμε μία νέα ενιαία αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς» τόνισε, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και εξήγησε πως οδηγήθηκαν οι εξελίξεις μέχρι την προχθεσινή απόφαση του υπουργικού συμβουλίου:

«Τους τελευταίους 11 μήνες ενισχύσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, πολλαπλασιάσαμε τα ανώτατα όρια, κάναμε παρεμβάσεις σε περιπτώσεις όπως των ασφαλιστικών εταιρειών, πετύχαμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, όμως διαπιστώσαμε επικαλύψεις που μπερδεύουν τους πολίτες».

«Αυτή η πανσπερμία πρέπει να πάρει ένα τέλος, για να μην πιστεύει κανείς ότι τα φτιάξαμε έτσι για να είναι απροστάτευτος ο καταναλωτής» είπε χαρακτηριστικά.

«Σε μία ενιαία αρχή ενώνουμε το σύνολο των αρμοδιοτήτων, ξεκαθαρίζοντας ποιος κάνει τι, πέρα από τον πολιτικό κύκλο με θητεία 5 ετών, διοικητή και τρεις υποδιοικητές ενσωματώνοντας τις αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, τη ΔΙΜΕΑ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα έχει ελεγκτικές, κυρωτικές και συμφιλιωτικές αρμοδιότητες, ο πολίτες θα ξέρει πού και σε ποιον να απευθυνθεί χωρίς καμία αμφιβολία» σημείωσε και επισήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό, όπως οι περιπτώσεις της Σουηδίας, της Δανίας και της Ιταλίας, αλλά και δικές μας, όπως είναι η ΑΑΔΕ.

Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον νέο κώδικα δεοντολογίας, στη συμφωνία με την αγορά για χαμηλότερες τιμές σε 700 κωδικούς, ενέργειες που όπως είπε οδήγησαν τους τελευταίους έξι μήνες σε πληθωρισμό τροφίμων κάτω του 2% ακόμη και στη ζώνη του μηδενός και πληθωρισμό βασικών ειδών διαβίωσης αρνητικό.

«Με διάλογο και αυστηρούς ελέγχους, με έναν σκληρό νόμο για το περιθώριο του κέρδους, φρενάραμε το πρόβλημα, μειώσαμε την οξύτητά του, δεν εφησυχάζουμε όσο υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, για αυτό ελέγχουμε το κόστος ζωής, κάνουμε μεταρρυθμίσεις και αγωνιζόμαστε για την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών» υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Χαλάμε μαγαζιά, συνήθειες και συμφέροντα είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά κοιτάμε το καλό της κοινωνίας» ξεκαθάρισε.

Επισήμανε ακόμη την εφαρμογή e-katanalotis ζητώντας από τους πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και να κάνουν τις επιλογές τους. Αναρωτήθηκε για το πώς θα τοποθετηθεί στην ίδρυση της αρχής το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αναμένω δημιουργικό ρόλο και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια» είπε και υπογράμμισε ότι η επιλογή του διοικητή θα γίνει με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, με θητεία πέραν του πολιτικού κύκλου. Αναφέρθηκε και στον αναπτυξιακό νόμο που στηρίζει την περιφέρεια, ανακόπτοντας τη φυγή προς την Αθήνα, γεγονός που αυξάνει και το κόστος ζωής.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του Σινά ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Προσδοκούμε και απαιτούμε την τήρηση της συμφωνία που λέει ότι δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς του Σινά».

«Αλλά, ας είναι όλοι πιο προσεχτικοί στις παρεμβάσεις τους, γιατί τα μεγάλα λόγια δεν βοηθάνε κανέναν. Καθώς ζούμε σε μία εποχή που οι πληροφορίες διαδίδονται ακαριαία, θα πρέπει όλοι και ιδιαίτερα τα κόμματα να διασφαλίζουν λίγο χρόνο να διασταυρώσουν και να σταθμίσουν τα δεδομένα» σημείωσε και επισήμανε ότι «ο πρόεδρος Σίσι έχει δεσμευτεί και δημόσια και στις κατ' ιδίαν συναντήσεις για τον σεβασμό της ιστορικής μονής και η χθεσινή ανακοίνωση το επιβεβαιώνει».

«Η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι εξαιρετική και στρατηγικής συμμαχίας όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη ΝΑ Μεσόγειο» υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και τις επιπτώσεις της υπόθεσης των Τεμπών μίλησε για «οργανωμένη προσπάθεια κομμάτων της αντιπολίτευσης να σηκώσουν ένα καινούργιο κύμα λαϊκισμού για να αλλάξουν και να ανατρέψουν τα πράγματα».

«Ο κόσμος κοντοστάθηκε, αναρωτήθηκε αλλά τελικά αναγνώρισε στη ΝΔ και τον πρωθυπουργό ότι δουλεύουν με ευθύνη, συνέπεια και αποτελέσματα» προσέθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την εκτίμηση πως «δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να είναι δεύτερο κόμμα η Πλεύσης Ελευθερία, είναι μια υπόθεση που φούσκωσε μέσα στον θόρυβο».

Ο κόσμος ζητά λύσεις, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και ανέφερε πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν θέματα αιχμής που έχουν ωριμάσει, όπως το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις: «Καλή επιτυχία, ψυχραιμία, η ζωή είναι όλη μπροστά, η ζωή είναι μαραθώνιος και πρέπει να αγωνιζόμαστε να γινόμαστε καλύτεροι, δεν πρέπει να μας καταδυναστεύει το στερεότυπο της επιτυχίας ή της αποτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις».

