Το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ άνοιξε ανοδικά και το σέκελ έφτασε σε υψηλότερο από διετές υψηλό έναντι του δολαρίου την Τρίτη, αφού το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες μαχών.

Ο ευρύς δείκτης Tel Aviv 125 .TA125 σημείωσε άνοδο 1,7%, ενώ ο δείκτης blue chip TA-35 .TA35 σημείωσε άνοδο 1,5%, για την έκτη ημέρα κερδών της αγοράς στις τελευταίες επτά συνεδριάσεις, λόγω της αισιοδοξίας ότι το Ισραήλ έχει απομακρύνει την απειλή ότι το Ιράν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα οποιαδήποτε στιγμή σύντομα.

Το σέκελ ανατιμήθηκε κατά 1,5% έναντι του δολαρίου στα 3,39, το ισχυρότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο του 2023.

