Μισθώσεις ακίνητης περιουσίας: Εκπνέουν οι προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων - Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Μια εβδομάδα ακόμα και συγκεκριμένα μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα προκειμένου να υποβάλλουν Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία οι ενοικιαστές θα πρέπει να αποδεχθούν τις συμβάσεις και τυχόν συνιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα δηλωθέντα στοιχεία.

Όπως σημειώνει το ertnews.gr, απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, ορίζει ότι μετά την υποβολή της δήλωσης, στέλνεται ειδοποίηση σε έναν από τους συνιδιοκτήτες, και δίδεται περιθώριο 30 ημερών για την αποδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης. Αν δεν υπάρξει αντίδραση, η αποδοχή θεωρείται σιωπηρή και το αποδεικτικό υποβολής ισχύει για όλους.

Κάθε νέα δήλωση μίσθωσης αποστέλλεται αυτόματα και στον μισθωτή για αποδοχή ή απόρριψη μέσω της θυρίδας στο myAADE, email και της εφαρμογής myAADEapp. Και για τον μισθωτή υπάρχει περιθώριο 30 ημερών προκειμένου να απαντήσει. Αν δεν απαντήσει εντός του διαστήματος, η δήλωση θεωρείται σιωπηρά αποδεκτή. Σε περίπτωση απόρριψης, απαιτείται αιτιολόγηση.

Η διαδικασία αφορά όλες τις νέες μισθώσεις που δηλώνονται από τις 2 Ιουνίου και εντεύθεν, ενώ έως τις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την αποδοχή παλαιότερων δηλώσεων και για την υποβολή λύσεων μισθώσεων χωρίς πρόστιμο.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά το προηγούμενο καθεστώς, όπου οι δηλώσεις μισθώσεων δεν απαιτούσαν ενεργή συμμετοχή του ενοικιαστή. Πλέον, κάθε σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από όλους τους εμπλεκόμενους, κάτι που βάζει τέλος σε φαινόμενα αυθαίρετης εκμίσθωσης ή αδρανών μισθωτηρίων.

Μέχρι την 30η Ιουνίου δίνεται και η δυνατότητα εκπρόθεσμης λύσης μισθώσεων που έχουν λήξει έως 30 Απριλίου 2025, χωρίς την επιβολή προστίμου 100 ευρώ.

Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα από την εφαρμογή Δηλώσεις Μίσθωσης Ακινήτων στην πλατφόρμα myAADE, με είσοδο μέσω TAXISnet (διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Ακίνητα).

Το ψηφιακό αυτό σύστημα αποτελεί τον προπομπό για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), με στόχο την πλήρη εικόνα του ποιος εκμισθώνει ποιο ακίνητο, υπό ποιους όρους, και με την επιβεβαίωση όλων των εμπλεκομένων. Έτσι, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε εικονικά μισθωτήρια, ξεχασμένες συμβάσεις και ανακριβείς δηλώσεις.

Στο μεταξύ, έως τις 15 Ιουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων σε ήδη υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, ειδικά ως προς τη συμπλήρωση του αριθμού μισθωτηρίου (κωδικός 081), χωρίς την επιβολή προστίμου. Η ρύθμιση γίνεται ενόψει και της επιστροφής τον Νοέμβριο ενός ενοικίου πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης έως 800 ευρώ και αφορά περιπτώσεις όπου έχουν υποβληθεί δηλώσεις χωρίς τα πλήρη στοιχεία της μίσθωσης, με αποτέλεσμα να απαιτείται τροποποιητική. Για όσους δεν προλάβουν έως τα μέσα Ιουλίου, διατηρείται δεύτερο «παράθυρο» ευκαιρίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου, επίσης χωρίς κυρώσεις.

