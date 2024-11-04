Σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς βλέπει η πλειονότητα των εργαζομένων στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2024, στους 20 κλάδους με τη μεγαλύτερη απασχόληση, οι αυξήσεις στις μέσες αποδοχές κυμαίνονται από 12% έως 46% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης σήμερα λαμβάνουν 1.433 ευρώ κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθεί στο ακέραιο η κυβερνητική δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, μέχρι το 2027, ενώ θα ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκή οδηγία, με βάση την οποία, από εδώ και στο εξής, δεν θα επιτρέπονται μειώσεις, παρά μόνο αυξήσεις του κατώτατου μισθού

Το ύψος των μισθών στο top 20 των κλάδων με τη μεγαλύτερη απασχόληση

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τον Σεπτέμβριο του 2024, απασχολήθηκαν 2.830.818 εργαζόμενοι με συμβάσεις μισθωτής εργασίας (πλήρους, μερικής και εκ περιτροπής), με μέσο μισθό ανά εργαζόμενο στα 1.252 ευρώ (συνολικά για συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης). Σημειώνεται ότι τα ποσά είναι μικτά.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Σεπτέμβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 προκύπτει ότι οι αποδοχές αυξήθηκαν συνολικά, ενώ μεγάλο μέρος της αύξησης των μισθών επηρεάζεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι 10 κλάδοι με τους περισσότερους εργαζόμενους

Τα «σκήπτρα» στις αυξήσεις μισθών κρατά ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος κατέγραψε άνοδο των μέσων αποδοχών κατά 46% τον Σεπτέμβριο του 2024 έναντι του Σεπτεμβρίου του 2019.

Ακολουθούν οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 35% αύξηση, ενώ ανοδική πορεία της τάξης του 34% σημείωσαν οι μέσοι μισθοί στους κλάδους παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων και παροχής προσωπικών υπηρεσιών (π.χ. κουρεία, κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα περιποίησης).

Στα 1.120 ευρώ διαμορφώθηκαν οι μέσες αποδοχές στον κλάδο επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών τον Σεπτέμβριο της τρέχουσας χρονιάς από 848 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32%.

Το 30% άγγιξε η αύξηση των μέσων μισθών στο λιανικό εμπόριο, φτάνοντας τα 952 ευρώ σε σχέση με τα 732 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019.

Αυξητική ποσοστιαία μεταβολή κατά 29% εμφάνισαν οι μέσες αποδοχές στον κλάδο δραστηριοτήτων κεντρικών γραφείων και δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης, με τον μέσο μισθό να ανέρχεται σε 1.556 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τα 1.203 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019.

Στα 1.045 ευρώ αυξήθηκαν οι μέσες αποδοχές στον κλάδο των εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων από 818 ευρώ, που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 28%.

Άνοδο των μέσων αποδοχών κατά 23% βλέπουν και οι εργαζόμενοι στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών & παροχής συμβουλών, με τους μέσους μισθούς να ανέρχονται σε 1.120 ευρώ και 2.186 ευρώ αντίστοιχα.

Το 22% έφτασε η αύξηση των μέσων αποδοχών στο χονδρικό εμπόριο, με τον μέσο μισθό να διαμορφώνεται σε 1.349 ευρώ τον τρέχοντα μήνα, ενώ σε 1.161 ευρώ ανέρχεται ο μέσος μισθός στον κλάδο των καταλυμάτων, με αυξητική ποσοστιαία μεταβολή κατά 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019.

Επισημαίνεται ότι σε κάποιους κλάδους οι μέσες μηνιαίες αποδοχές υπολείπονται του κατώτατου μισθού. Αυτό συμβαίνει, επειδή ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση το σύνολο των εργαζομένων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.

Οι 10 κλάδοι με τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών, εξαιρουμένων των κλάδων με λιγότερους από 10.000 εργαζόμενους

Στους 10 κλάδους με τις υψηλότερες αμοιβές, στους οποίους απασχολούνται συνολικά 255.127 εργαζόμενοι, δηλαδή το 9% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ, ενώ στους πέντε πρώτους κλάδους ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ. Σε αυτούς συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και η ποτοποιία. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με μέσες μηνιαίες αποδοχές 2.648 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.