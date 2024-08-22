Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίζεται το μεγαλύτερο βιομηχανικό πάρκο των Βαλκανίων

Αναβάθμιση των υποδομών του Βιομηχανικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, στην ΒΙΠΕ Σίνδου, με έργα αξίας 15,5 εκ. ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από επίσκεψη στη βιομηχανική ζώνη και σύσκεψη του έγινε με επιχειρήσεις και τη διοίκηση της ΕΤΒΑ.

«Η αποφασιστική στήριξη της Ελληνικής Βιομηχανίας αποτελεί βάση και στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείο Ανάπτυξης γιατί είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα της ανάπτυξης, αλλά και την ίδια την ασφάλεια της χώρας», τόνισε στις δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης και προσέθεσε:

«Για αυτό ενισχύουμε με ένα οργανωμένο πρόγραμμα τις υποδομές που φιλοξενούν τις επιχειρήσεις στα βιομηχανικά πάρκα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το μεγαλύτερο βιομηχανικό πάρκο της Ελλάδας, καθιστώντας την πόλη πρωτεύουσα της βιομηχανίας μας και πρωτοπόρο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της βιομηχανίας σε ολόκληρη τη χώρα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούμε ένα έργο 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 7,6 εκατομμύρια προέρχονται από το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα έργα αυτά αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών του Βιομηχανικού Πάρκου. Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής της κυβέρνησης μας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά με πράξεις», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.



Ειδικότερα για το έργο Thess Intec ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε: «Έχουμε ξεχωριστό ενδιαφέρον για την Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη μας και ιδιαίτερα γι’ αυτό το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί θα μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα καινοτομίας και σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό, το έργο χρηματοδοτείται με 33 εκατομμύρια ευρώ του υπουργείο Ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ο λόγος που είμαι εδώ είναι ότι θέλω να λύσω μια σειρά πρακτικά θέματα γιατί απαιτείται η άμεση επιτάχυνση του έργου. Θέλω να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα».



