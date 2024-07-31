Στο 3,23% το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει, με μειωμένο επιτόκιο, ποσό ύψους 600 εκατ. ευρώ μετά τη σημερινή δημοπρασία που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους με αντικείμενο τρίμηνα έντοκα γραμμάτια.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,23% από 3,42% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους, 1,2 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,40 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.