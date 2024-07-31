Στο 3,23% το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει, με μειωμένο επιτόκιο, ποσό ύψους 600 εκατ. ευρώ μετά τη σημερινή δημοπρασία που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους με αντικείμενο τρίμηνα έντοκα γραμμάτια.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,23% από 3,42% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους, 1,2 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,40 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

