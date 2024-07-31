ΔΕΗ: Στον δείκτη ATHEX ESG του ΧΑ με υψηλές επιδόσεις

Η ΔΕΗ πέτυχε θετική αξιολόγηση 90% στο ESG Transparency Score του δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά από εκτενή ανάλυση μίας σειράς κριτηρίων για τους πυλώνες Περιβάλλον - Κοινωνία - Εταιρική Διακυβέρνηση. Με τη βαθμολογία αυτή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η επιχείρηση, η ΔΕΗ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τη μεθοδολογία «ESG Transparency Methodology» της οποίας οι δείκτες μέτρησης βασίζονται στον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Συνολικά, αξιολογούνται 52 δείκτες με 86 επιμέρους μετρήσεις, ενώ στην αξιολόγηση κάθε κλάδου λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον 55 μετρήσεις. Βάσει της μεθοδολογίας, δίνεται αυξημένη στάθμιση στην ύπαρξη εξωτερικής διασφάλισης των πληροφοριών που δημοσιεύει μία εταιρεία, καθώς και στην ύπαρξη εντός εταιρείας συστημάτων και ελέγχων για την επίβλεψη των δεικτών ESG και της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, που εφαρμόζει.

Τα παραπάνω θεωρούνται πολύ σημαντικά κατά τη βαθμολόγηση, καθώς καταδεικνύουν ότι οι εταιρείες διαθέτουν έναν ευρύτερο μηχανισμό και διαδικασίες για τη διαχείριση ζητημάτων ESG και για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων. Επίσης, αξιολογείται θετικά η δημοσίευση έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες, καθώς κρίνεται ως ισχυρή ένδειξη για τη σημαντικότητα που αυτές προσδίδουν σε ζητήματα ESG, καθώς και στην ενημέρωση και την αμφίδρομη επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

Η αξιολόγηση της ΔΕΗ με 90% στο ESG Transparency Score του ΧΑ επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την ESG στρατηγική του Ομίλου.

Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού σε έναν οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, σύγχρονο, και ψηφιακό οργανισμό, στοχεύοντας στη διατήρηση ηγετικής θέσης στις ανανεώσιμες πηγέςενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και στην περαιτέρω καθιέρωσή του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πάντα με πλήρη ευθύνη απέναντι στη διατήρηση του ρόλου του ως πολύτιμος κοινωνικός εταίρος στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των χωρών όπου δραστηριοποιείται, με την παροχή πράσινων, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΔΕΗ, στοχεύοντας σε μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Net Zero) μέχρι το 2040, στρέφεται προς τις ΑΠΕ με επενδύσεις ύψους Euro9 δισ. για την περίοδο 2024-2026, που αφορούν κυρίως σε πράσινες μορφές ενέργειας και την αναβάθμιση των δικτύων διανομής, στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με αυτές τις επενδύσεις, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να μειώσει τις άμεσες εκπομπές CO2 κατά 75% έως το 2026, σε σχέση με το 2019, καθιστώντας την παραγωγή ενέργειας πιο πράσινη και προωθώντας την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές των δραστηριοτήτων του.

Στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι η δημιουργία αξίας για την οικονομία και η βελτίωση του θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

