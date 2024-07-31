Η αγορά ενέργειας δημιουργεί ένα νέο κόσμο ευκαιριών μέσα από ένα μοναδικό μοντέλο franchise συνεργασίας

H ΔΕΗ, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας, προχωρά σε μία ακόμα κίνηση που αλλάζει το τοπίο στην αγορά ενέργειας.

Σχεδίασε και παρουσιάζει το ΔΕΗ myStore, ένα σύγχρονο μοντέλο franchise επιχειρηματικής ανάπτυξης που αξιοποιεί τον καινοτόμο αρχιτεκτονικό και λειτουργικό σχεδιασμό των καταστημάτων ΔΕΗ και ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο ευκαιριών στην αγορά ενέργειας.

Με την νέα αυτή επιχειρηματική πρόταση η ΔΕΗ προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες/franchisees, να γίνουν συνεργάτες του ταχύτατα αναπτυσσόμενου δικτύου της, να επωφεληθούν από την κορυφαία τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία του Ομίλου αλλά και να αποτελέσουν κομμάτι της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της.

Η εμπειρία και οι ανάγκες του πελάτη στο επίκεντρο των καταστημάτων της ΔΕΗ

Στα καταστήματα ΔΕΗ, πελάτες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις και τα προϊόντα ενέργειας που παρέχει ο Όμιλος. Έχουν σχεδιαστεί έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του, στο επίκεντρο, με στόχο να παρέχουν μία μοναδική, πολυεπίπεδη εμπειρία στην ψηφιακή εποχή του νέου εξηλεκτρισμού. Με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο στοχεύουν στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων.

Σήμερα άλλωστε το δίκτυο καταστημάτων της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αποτελεί και ένα από τα κορυφαία δίκτυα σε επισκεψιμότητα λειτουργώντας ως κόμβος ενημέρωσης αλλά και συναλλαγών.

Οι ιδιώτες τώρα μπορούν να γίνουν μέρος του κορυφαίου δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ

To ΔΕΗ myStore, έρχεται για να δώσει τον χώρο και τη δυνατότητα σε ιδιώτες να μπουν στον κόσμο των καταστημάτων της ΔΕΗ και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά ενέργειας. Το ευρύ δίκτυo καταστημάτων ΔΕΗ παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα συνεργασίας και ανάπτυξης. Προσφέρει παράλληλα συνεχή υποστήριξη στους συνεργάτες της που εντάσσονται στο νέο, καινοτόμο και διαφορετικό μοντέλο franchise επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η συνεργασία με τη ΔΕΗ, μια κορυφαία επιχειρηματική επιλογή

Οι συνεργάτες της ΔΕΗ που θα ενταχθούν και θα επωφεληθούν από το νέο μοντέλο franchise επιχειρηματικής ανάπτυξης μπορούν να απολαύσουν μια σειρά προνομίων που θα τους υποστηρίξουν αποτελεσματικά στη νέα επιχειρηματική τους σελίδα.

Το ΔΕΗ myStore έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και προσοδοφόρο για τον συνεργάτη-franchisee.

Προνόμια, εκπαίδευση και παράδοση του καταστήματος «με το κλειδί στο χέρι»

Στο portfolio συνεργασίας franchise συμπεριλαμβάνονται σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματική οικοδόμηση και λειτουργία ενός καταστήματος, όπως η ανταγωνιστική και ανταποδοτική εμπορική πολιτική, η πλήρης υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του καταστήματος και της εξυπηρέτησης των πελατών, η συνεχής εκπαίδευση του συνεργάτη-franchisee και του προσωπικού του. Παράλληλα προσφέρει διαρκή συμβουλευτική από εξειδικευμένη ομάδα καθώς και διαφημιστική επικοινωνία εστιασμένη στα καταστήματα ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το μοντέλο δικαιοχρησίας, η ΔΕΗ επιλέγει το ακίνητο και την τοποθεσία όπου θα ανοίξει, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την κατασκευή και διαμόρφωσή του και το κατάστημα παραδίδεται «με το κλειδί στο χέρι», με υπομίσθωση από τη ΔΕΗ στον δικαιοδόχο. Η απόσβεση της επένδυσης για τους συνεργάτες υπολογίζεται σε περίπου τρία χρόνια, ανάλογα και με το μέγεθος του κάθε καταστήματος.

Η εποχή ανάπτυξης που έχει ξεκινήσει για τη ΔΕΗ, δημιουργεί έναν νέο κόσμο ενέργειας με ευκαιρίες τόσο για τους πελάτες της όσο και για τους επιχειρηματίες. Το ΔΕΗ myStore ανοίγει την πόρτα σε αυτό το νέο κόσμο και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να γίνουν μέρος του!

