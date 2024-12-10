Θεοδωρικάκος: Κάνουμε πράξη ένα νέο πιο παραγωγικό μοντέλο για την οικονομία

«Το νομοσχέδιο αυτό αφορά την ενσωμάτωση δύο οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ρυθμίζει και αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα που ζητούσε η αγορά και είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας», ανέφερε στην ομιλία του στη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Εκθέσεις Βιωσιμότητας.

Συνέχισε πως είναι πλήρως συνδεδεμένο με τη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία παρουσιάστηκε με ολοκληρωμένο τρόπο στις 21 Οκτωβρίου.

«Παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας σημαίνει ισχυρότερη βιομηχανία, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την αγορά, περισσότερες παραγωγικές ιδιωτικές επενδύσεις, άρα περισσότερες δουλειές», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τόνισε τη σημασία να μειωθεί το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο παραμένει επίμονο και υψηλό.

Η βιομηχανία και η μεταποίηση έχουν ενισχυθεί, οι εξαγωγές της χώρας έχουν αυξηθεί, αλλά αυτό θέλουμε να πολλαπλασιαστεί, όπως είπε. «Αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και εθνική πολιτική».

Μιλώντας για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε στη διατήρηση του θεσμού των εμβληματικών επενδύσεων και μετά την ολοκλήρωση του RRF και στην επέκτασή του σε τρεις κρίσιμους τομείς: τη ναυπηγική βιομηχανία, την κυκλική οικονομία και τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

«Ήδη έχουμε εγκρίνει τέσσερις εμβληματικές επενδύσεις που αφορούν την αμυντική μας βιομηχανία, την αυτάρκεια της πατρίδας μας σε χαρτί και σε οινόπνευμα και στην ασφάλεια των πτήσεων και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας», ανέφερε ακόμα και πρόσθεσε πως «η νομοθέτηση για τον θεσμό των εμβληματικών επενδύσεων έπρεπε χρονικά να συμβεί τώρα, διότι η χρηματοδότηση του RRF ολοκληρώνεται στο τέλος του 2025».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι διατηρούνται τα μέτρα ελέγχου των τιμών μέχρι το τέλος Απριλίου του 2025 και στάθηκε στην αποτελεσματικότητά τους, όπως ομολογούν οι εθνικοί και διεθνείς δείκτες. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 0,6%, πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι στο 2,9%. Επίσης, η ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς αυτής είναι στο 2,4%.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι σε όλη την αγορά, με καινούργια μάλιστα ψηφιακά εργαλεία, ενώ ολοκληρώνεται και ο έλεγχος της ΔΙΜΕΑ σε 26 μεγάλες εταιρείες - ανάμεσά τους είναι όλες οι πολυεθνικές - και σε πάνω από 2.500 κωδικούς.

«Οι νόμοι είναι νόμοι και ισχύουν για όλους, όποια ισχύ και αν έχει ο καθένας. Με αυτή τη λογική κινούμαστε, με δημοκρατική και θεσμική ευθύνη. Δεν είναι επικοινωνιακά τα πρόστιμα, είναι η εφαρμογή του νόμου», επισήμανε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στην ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ενισχύεται με 50 νέα στελέχη και ικανοποιείται κάθε αίτημά της για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά της, τονίζοντας επίσης πως «ελέγχους για τα καρτέλ στην αγορά κάνει μόνο η ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού και κανένας άλλος».

Στάθηκε στα υψηλά ενοίκια ως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όσους εξ ανάγκης ζουν στο νοίκι και τα βγάζουν δύσκολα στην καθημερινότητά τους, λέγοντας πως θα πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ακόμα πως από τις 18 Δεκεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ και το Καλάθι του Άη Βασίλη ώστε να μπορούν γονείς, θείοι και νονοί να αγοράσουν στα παιδιά τα δώρα τους σε προσιτές τιμές.

Επίσης, το μέτρο του πλαφόν του 3% των επαγγελματικών μισθώσεων παρατείνεται για άλλον έναν χρόνο όπως ζητάει ο εμπορικός κόσμος, ενώ για το νομοσχέδιο είπε ακόμα πως θα περιλαμβάνονται οι απόψεις των εργαζομένων στις εκθέσεις βιωσιμότητας.

Τέλος, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, αναφορικά με την ακρίβεια, ο κ. Θεοδωρικακος υπενθύμισε ότι οι αυξήσεις στα προϊόντα τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα και του ότι η παγκόσμια οικονομία ήταν κλειστή για δύο χρόνια λόγω κορονοϊού. «Στο διάστημα αυτό, η Κυβέρνηση έδωσε 50 δισ. ευρώ στα νοικοκυριά, στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις. Τα 8 δισ. ευρώ ήταν μόνο για μισθούς», σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης.



