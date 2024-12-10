Χατζηδάκης στο Eurogroup: Η Ελλάδα ανάμεσα στις 8 χώρες της ΕΕ που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός τους χωρίς επιφυλάξεις από την Κομισιόν

«Η Ελλάδα είναι μία από τις 8 χώρες της ΕΕ που ο προϋπολογισμός του 2025 εγκρίθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Ειδικότερα, ο Έλληνας Υπουργός δήλωσε σχετικά: «Μια μέρα πριν από την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού προϋπολογισμού χωρίς επιφυλάξεις πιστοποιεί την αξιοπιστία της πολιτικής μας. Είναι όμως και μια επιτυχία όλων των Ελλήνων. Δεν έχουν επουλωθεί βεβαίως όλα τα τραύματα της μεγάλης κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Και υπάρχουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα προς αντιμετώπιση. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, ότι εμείς προχωρούμε σε μειώσεις φόρων, αυξήσεις αποδοχών και αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμες εθνικές και κοινωνικές προτεραιότητες, ενώ ακόμα και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τους φόρους και προχωρούν σε πολιτική λιτότητας στις δαπάνες για να ανταπεξέλθουν στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν εφησυχάζουμε, δεν υποτιμούμε τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση μιας συλλογικής εθνικής επιτυχίας στο δημοσιονομικό και αναπτυξιακό πεδίο».

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του ECOFIN, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την αξιολόγησή της για τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών-μελών στο πλαίσιο εφαρμογής νέων κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 20 χώρες για τις οποίες η Κομισιόν εισηγείται έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου και μία από τις 8 χώρες των οποίων τα Σχέδια Προϋπολογισμού για το 2025 θεωρείται πως συμμορφώνονται πλήρως προς τις δημοσιονομικές συστάσεις και τα όρια ανώτατων δαπανών. Ειδικότερα:

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 22 εθνικά μεσοπρόθεσμα σχέδια εκ των οποίων τα 20 θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου και χαράσσουν αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία. Πέντε κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Αυστρία, Γερμανία, Λιθουανία) δεν έχουν ακόμα υποβάλει μεσοπρόθεσμα σχέδια.

Έχουν επίσης υποβληθεί 17 Προσχέδια Προϋπολογισμών για το 2025 από κράτη μέλη της ευρωζώνης (δεν υπέβαλαν σχέδια η Αυστρία, το Βέλγιο και η Ισπανία) εκ των οποίων 8 θεωρείται ότι ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις δημοσιονομικές συστάσεις, ενώ επτά δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως, ένα δεν ευθυγραμμίζεται και ένα ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται.

Στο πλαίσιο του ECOFIN οι Υπουργοί συζήτησαν, επίσης, το θέμα της αναθεώρησης της Οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας (Energy Taxation Directive) η οποία αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικά φιλόδοξης νομοθετικής δέσμης “Fit for 55”. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων η Ελλάδα έχει ταχθεί εναντίον της επιβολής ειδικής φορολόγησης στους τομείς της αεροπλοΐας και της ναυσιπλοΐας, καθώς θεωρεί ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού έναντι τρίτων μεσογειακών χωρών, και αντιπροτείνει την παράταση της υφιστάμενης υποχρεωτικής εξαίρεσης με ρήτρα επανεξέτασης η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη εναλλακτικών καυσίμων σε επαρκή ποσότητα και προσιτές τιμές.

Στην παρέμβαση του ο κ. Χατζηδάκης τόνισε τα εξής: «Συμμεριζόμαστε τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ. Και ως κυβέρνηση εφαρμόζουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την προώθηση της πράσινης μετάβασης (απολιγνητοποίηση, υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, εθνικό πρόγραμμα αναδασώσεων κλπ.). Ωστόσο, η συγκριμένη πρόταση θα υποσκάψει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού εξαιτίας του αυξημένου κόστους που θα επιφέρει στις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, κόστος που δεν θα επωμιστούν οι γειτονικές μεσογειακές χώρες. Ο τουρισμός έχει συμβάλει πολύ σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί το 1/5 του ΑΕΠ, ενώ η Ελλάδα έχει ήδη επιβάλει περιβαλλοντικό τέλος στις τουριστικές δραστηριότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η διατήρηση της υφιστάμενης εξαίρεσης και επέκταση της ρήτρας επανεξέτασης θα μπορούσε να συζητηθεί, σε συνδυασμό με την επάρκεια εναλλακτικών καυσίμων». Η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα θα συνεχιστεί.

Στο πλαίσιο του ECOFIN πραγματοποιήθηκε επίσης η τακτική ενημέρωση των Υπουργών για την πορεία εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ εγκρίθηκαν τα αναθεωρημένα σχέδια του Βελγίου, της Δανίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας. Επίσης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το έτος 2023.

Κατά τη διάσκεψη του Eurogroup, χθες, σε διευρυμένη σύνθεση (με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών της ΕΕ) στην οποία παρίστατο και η Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και η Μεγάλη Βρετανία. Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η αύξηση του διμερούς εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη, ενώ τόνισε την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών για την προώθηση του ελεύθερου εμπορίου και την άμβλυνση των συνεπειών από μια στροφή των ΗΠΑ προς τον προστατευτισμό. Επιπρόσθετα, ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με την ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας.

«Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτούνται ενέργειες σε τρία επίπεδα: Πρώτον, δημοσιονομικές πολιτικές που να συνδυάζουν τη σταθερότητα με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Δεύτερον, ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικής λειτουργίας των κεφαλαιαγορών. Τρίτον, κεντρικός συντονισμός για την προώθηση επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια», δήλωσε καταλήγοντας ο κ. Χατζηδάκης.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της ευρωζώνης συζήτησαν για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, στη βάση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομία της ευρωζώνης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025.



