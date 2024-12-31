Του Βαγγέλη Δουράκη

Σε ηλεκτρονικό κλοιό ελπίζει πως θα «εγκλωβίσει» τους «κακούς» εργοδότες η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια των ελέγχων, την αξιοποίηση drones σε δύσβατες περιοχές ή χαώδεις εγκαταστάσεις, αλλά και την τοποθέτηση καμερών στα ρούχα των ελεγκτών. Ήδη οι επιθεωρητές, είναι εφοδιασμένοι με tablets διασυνδεδεμένα με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Κατά αυτόν τον τρόπο, δηλώνεται διαδικτυακά ο χρόνος έναρξης και λήξης του ελέγχου, ώστε να μην υπάρχει εκ των υστέρων δυνατότητα δήλωσης αδήλωτων εργαζομένων, ενώ τα αποτελέσματα των ελέγχων αποστέλλονται άμεσα τόσο στην ελεγχόμενη επιχείρηση όσο και στη βάση δεδομένων της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πώς η Επιθεώρηση Εργασίας θα αξιοποιεί τα drones

Όπως είναι φυσικό ο νέος αυτός τρόπος ελέγχων συνδυάζεται επίσης με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, αλλά και με τη μέθοδο risk analysis, που έχει υιοθετηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Στα «σκαριά» είναι και η παραγγελία πέντε drones, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε ελέγχους σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Υπάρχει η εκτίμηση πως με αυτόν τον τρόπο, η Αρχή, χρησιμοποιώντας μεθόδους που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, με τις οποίες υπάρχει συνεργασία και ανταλλαγή τεχνικών, θα μπορεί για παράδειγμα, πριν από τη διενέργεια ελέγχων, να «τσεκάρει» από αέρος εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε μεγάλες και χαώδεις περιοχές, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να διευκολύνει το έργο της.

Και αυτό γιατί, με την χρήση drone δεν θα χάνεται πολύτιμος χρόνος, καθώς έχει διαπιστωθεί πως ειδικά σε μεγάλα εργοτάξια κ.λπ., μέχρι να εγκριθεί η άδεια των ελεγκτών στην κεντρική είσοδο του έργου, έχουν προλάβει να απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι που δεν είναι δηλωμένοι ή εργάζονται εκτός ωραρίου.

Γιατί οι Επιθεωρητές προμηθεύονται κάμερες

Επιπλέον, στο σχεδιασμό της Επιθεώρησης Εργασίας είναι και ο εφοδιασμός των ελεγκτών με body κάμερες, έτσι ώστε να υπάρχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και να καταγράφονται οι έλεγχοι που γίνονται τόσο για λόγους ασφάλειας των ίδιων όσο και λόγους διαφάνειας.

Έτσι, πέρα από τις υφιστάμενες ελεγκτικές μεθόδους που ήδη αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλουν στην διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης εικόνας προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι μηχανισμοί, η Επιθεώρηση Εργασίας επιχειρεί την περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Παράλληλα λοιπόν με το νέο σύστημα risk analysis, που «λύνει» τα χέρια των υπηρεσιακών παραγόντων της Αρχής, στα «σκαριά» είναι και η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Αντίστοιχα εκτιμάται πως και οι κάμερες στις στολές των ελεγκτών θα αυξήσουν τόσο τη διαφάνεια στο έργο της Αρχής όσο και την ασφάλεια των ελεγκτών.

