ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 0,6% κατέγραψε ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο των Οκτώβριο

Μείωση 0,6% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 σημείωσε μείωση 3,8%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 1,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 μείωση 4,0%.

Στο μεταξύ, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 παρουσίασε μείωση 2,1%.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,3%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.