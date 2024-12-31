ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 0,6% κατέγραψε ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο των Οκτώβριο

Μείωση 0,6% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 σημείωσε μείωση 3,8%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 1,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 μείωση 4,0%.
Στο μεταξύ, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 παρουσίασε μείωση 2,1%.
Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,3%.
