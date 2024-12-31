Πληρωμές 219 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 510 επενδυτικών σχεδίων – Το μεγαλύτερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας

Με την εκταμίευση ποσού 219 εκατ. ευρώ -για την ενίσχυση 510 επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων του 2004, του 2011 και του 2016- ολοκληρώνεται το 2024 για τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 138 εκατ. ευρώ αφορούν σε 155 επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί στην κεντρική υπηρεσία και 81 εκατ. ευρώ αποτελούν ενισχύσεις 355 επενδυτικών σχεδίων στις περιφέρειες.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που δόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων, από την υλοποίηση των οποίων αναμένεται να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της μεταποίησης, του τουρισμού, της αγροδιατροφής και των υπηρεσιών.

