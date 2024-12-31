Μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, την οποία λάνσαρε ο Αργεντινός αστέρας του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, έκανε το ντεμπούτο της στην ισπανική αγορά με 57,4 ευρώ ανά μετοχή, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση ύψους 223 εκατ. ευρώ.

Ο Μέσι, ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι και πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα, κατονομάζεται ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Edificio Rostower Socimi σε έγγραφα που δημοσίευσε το Portfolio Stock Exchange, μια ευρωπαϊκή εναλλακτική αγορά που εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας.

Η Edificio Rostower κατέχει επτά ξενοδοχεία στην Ισπανία και την Ανδόρα, τρεις χώρους γραφείων και πέντε διαμερίσματα στην Ισπανία, καθώς και διαμερίσματα στο Λονδίνο και το Παρίσι, αναφέρουν τα έγγραφα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 και παρουσίασε ζημίες ύψους 1,7 εκατ. ευρώ το 2023, σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσίευσε το Portfolio Stock Exchange.

Η Edificio Rostower δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό σχετικά με το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Οι περισσότερες από τις επενδύσεις της εταιρείας βρίσκονται στην ισπανική περιοχή της Καταλονίας, όπου ο Μέσι, 37 ετών, μετακόμισε το 2000 όταν ήταν 13 ετών για να ενταχθεί στις ομάδες νέων της Μπαρτσελόνα.

Έζησε εκεί μέχρι το 2021, όταν απροσδόκητα εγκατέλειψε την FC Barcelona για να υπογράψει στην Paris St Germain, αφού ο υπερχρεωμένος καταλανικός σύλλογος ανέφερε ότι δεν μπορούσε να τον κρατήσει λόγω των κανόνων του οικονομικού fair play της ισπανικής La Liga.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι σκοπεύει να επιστρέψει για να ζήσει στη Βαρκελώνη με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του αφού αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Η σύζυγος του Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο, είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Alfonso Nebot, ο οποίος διευθύνει το οικογενειακό γραφείο του Μέσι, και ο Ramon Adell, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ισπανικής εταιρείας ενέργειας Naturgy.

Πηγή: skai.gr

