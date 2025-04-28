Τέλος χρόνου για τη β’ δόση του επιδόματος τέκνων και τα αναδρομικά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που δίνει το δικαίωμα σε δικαιούχους του επιδόματος τέκνων να λάβουν τη β’ δόση της ενίσχυσης και μαζί και αναδρομικά. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη, δίνοντας την ευκαιρία σε εκείνους που έχασαν την αρχική προθεσμία να διεκδικήσουν τώρα την επιδότηση. Μάλιστα, εφόσον εγκριθεί το αίτημά τους θα λάβουν αναδρομικά τη δόση που έχασαν.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνων Α21 για το 2025 μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Αιτήσεις για τη β’ δόση και αναδρομικά

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 και ώρα 18.00.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όσοι δεν το έπραξαν μέχρι τώρα και κατά συνέπεια έχασαν και την καταβολή της α΄δόσης για το τρέχον έτος. Η ενίσχυση που ήδη δόθηκε δεν χάνεται και καταβάλλεται αναδρομικά.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2023.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

• τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

• η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τέλος τα μετρητά για το επίδομα τέκνων

Από την προσεχή καταβολή του επιδόματος Α21, ωστόσο, στα τέλη Μαΐου τελειώνει η εποχή της πληρωμής σε μετρητά: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί προπληρωμένη κάρτα, στην οποία θα πιστωθεί το μισό ποσό του επιδόματος, με το άλλο μισό να μπαίνει κανονικά στον τραπεζικό λογαριασμό.

Για να εξοφληθούν οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων την β’ δόση, λοιπόν, θα πρέπει μέχρι τότε να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες για την έκδοση προπληρωμένης κάρτας.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αίτησης έκδοσης της προπληρωμένης κάρτας γίνεται μέσω νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες του Προγράμματος ( https://prepaid.minscfa.gov.gr/ ).

Το πληροφοριακό σύστημα διαλειτουργεί με τις βάσεις δεδομένων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ και ανακτά τον IBAN και τη διεύθυνση που έχετε ήδη δηλώσει στις αιτήσεις σας για επιδόματα.

Στη συνέχεια, σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να εισέλθετε στο νέο σύστημα εντός πέντε (5) ημερών για να προβείτε σε έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και, εφόσον το επιθυμείτε, σε τυχόν αλλαγή τους.

Εάν δεν προβείτε σε κάποια ενέργεια εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, η αίτησή σας υποβάλλεται με τα στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από τους Φορείς (Δ.ΥΠ.Α. ή/και ΟΠΕΚΑ) προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στον οποίο αντιστοιχεί ο IBAN.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών προχωρά στον έλεγχο της αίτησης και στη συνέχεια στην έκδοση και αποστολή της προπληρωμένης κάρτας.



