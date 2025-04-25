Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού, την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Απριλίου, στις 18:00, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.
Όπως επισημαίνεται, μετά την ανωτέρω ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.
Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.
Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το επίδομα παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
