Χατζηδάκης: Τον Σεπτέμβριο έρχονται νέα μέτρα στήριξης για τη μεσαία τάξη

Νέες εξαγγελίες του πρωθυπουργού για μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης έρχονται τον Σεπτέμβριο, που θα έχουν ως στόχο τη μείωση της φορολογίας αναφέρει σε συνέντευξή του στον «ΕΤ» της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος παράλληλα σχολιάζει την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης μιλάει για την υποψηφιότητά του για την αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ελλάδα για να θωρακιστεί από τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου που έχει ξεκινήσει.

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι τα πρόσφατα θετικά μέτρα οφείλονται στα καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα της χώρας για το 2024, τα οποία είναι τα καλύτερα από το 1995. Αυτή η βελτίωση προήλθε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση εσόδων, -παρά τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών-, μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας που εφαρμόστηκε.

Αν και η αντιπολίτευση εξέφρασε καχυποψία για τα μέτρα, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι αυτά έχουν μόνιμο χαρακτήρα και δεν αποτελούν προεκλογικό εργαλείο, καθώς οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σημειώνει ότι τα μέτρα ωφελούν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, ανακτώντας έτσι τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και αντικρούοντας την αντίληψη ότι η αντιπολίτευση είναι πιο φιλική προς τους πολίτες.

«Ας αποφασίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αν τελικά έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσουμε με αυτά τα μέτρα» λέει και προσθέτει ότι η κριτική αυτή δείχνει ότι η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, «θέλουμε να δώσουμε περισσότερα και σε άλλες επίσης κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο, ξεκινήσαμε από εκεί όπου τα κοινωνικά προβλήματα είναι και πιο έντονα» τονίζει.

Ο υπουργός αναφέρει ότι εφόσον οι θετικές προβλέψεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού επαληθευτούν θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος πρωτοβουλιών τον Σεπτέμβριο. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις εστιάζουν κυρίως στην αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων και της φτώχειας συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι συνταξιούχοι και οι ανάπηροι, «δεν πρέπει ταυτόχρονα να ξεχάσουμε και όλη την υπόλοιπη κοινωνία και κυρίως τους συνεπείς φορολογούμενους και τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό και τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για τη μείωση της άμεσης φορολογίας», τονίζει ο υπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι τα τελευταία 5,5 χρόνια έχουν μειωθεί 72 φόροι, και ο στόχος είναι να γίνουν ακόμη πιο τολμηρές παρεμβάσεις, τώρα που έχει επιτευχθεί δημοσιονομική ισορροπία. Επισημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να είναι σίγουροι για σταθερή πρόοδο και αναβάθμιση της οικονομίας, απορρίπτοντας την κατηγορία της αντιπολίτευσης για ανεύθυνες πρακτικές και υπόσχεται καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες.

Υπενθυμίζει ότι επί της παρούσας κυβέρνησης αποδεσμεύτηκαν οι αυξήσεις των συντάξεων, οι οποίες ήταν παγωμένες για 12 χρόνια. Η τρέχουσα αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται να καλύψει τον πληθωρισμό του έτους, αν και αναγνωρίζει ότι οι συνταξιούχοι είναι μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά την προσωπική διαφορά, αναφέρει ότι και φέτος θα αντιμετωπιστεί με κάποιες επιπλέον παροχές, που δίνονται με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. «Είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση το γνωρίζει και επιχειρεί να το αντιμετωπίσει σε κάποιο βαθμό κάθε χρόνο» διευκρίνισε.

Ο υπουργός αναγνωρίζει ότι ο εμπορικός πόλεμος που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την Ελλάδα, αν και η χώρα είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενη ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να έχει αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές και τον τουρισμό, γι' αυτό η κυβέρνηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις.

Ειδικότερα για την Ελλάδα ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει τις ανεπτυγμένες διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας κυβέρνησης, όπως λέει, με σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα, όπως αυτές των Pfizer, Cisco, Microsoft, Google, Amazon, αλλά και των Chevron και ExxonMobil. Σκοπός της κυβέρνησης είναι η διατήρηση και ενίσχυση αυτών των σχέσεων, με προτεραιότητα την ευρωπαϊκή ενότητα. Αναφέρει ότι ο στόχος της Ευρώπης είναι να επιτευχθεί μια αμοιβαία ωφέλιμη εμπορική συμφωνία και να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της, σύμφωνα με τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι.

Σχετικά με την αντιπολίτευση, σχολιάζει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι επιλέγονται από την κοινωνία και όχι από την κυβέρνηση. Τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών, διαπιστώνοντας ότι η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει κρίση. Διευκρινίζει ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να αναλύσει τις πολιτικές κινήσεις της αντιπολίτευσης, αλλά θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι στο τέλος θα γίνει στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών σαφές, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι μόνο το αποκούμπι τους στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε διεθνώς, αλλά και η καλύτερη εγγύηση ότι το επίπεδο ζωής τους συνεχώς θα βελτιώνεται» λέει.

Αναφορικά με την υποψηφιότητά του για τη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EΛΚ), είπε ότι αυτή η πρόταση προήλθε από τον πρωθυπουργό και δεν ήταν κάτι που επιδίωξε. Η υποψηφιότητά του κατατέθηκε ενόψει του συνεδρίου του EΛΚ στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

