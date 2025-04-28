Tου Χρυσόστομου Τσούφη

Δύο και σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της έκπτωσης του 4% στο φόρο εισοδήματος τους.

Πρέπει έως τις 30 Απριλίου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και στη συνέχεια να εξοφλήσουν το φόρο – όχι κατ' ανάγκη εφάπαξ – έως τις 31 Ιουλίου.



Το ίδιο ισχύει και για όσους υπέβαλαν ήδη τη δήλωση τους – είτε οι ίδιοι είτε η ΑΑΔΕ για αυτούς με την υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων την Παρασκευή – και διαπίστωσαν στη συνέχεια λάθη ή παραλείψεις. Αν θέλουν την έκπτωση του 4% πρέπει να τα διορθώσουν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως και μεθαύριο Τετάρτη.



Από την Πέμπτη και έως τις 15 Ιουνίου μπαίνουν στη «ζώνη» του 3% κι εφόσον υποβάλουν τη δήλωση τους ( αρχική ή τροποποιητική) μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2% - μιλάμε πάντα για όσους εξοφλήσουν το φόρο έως τις 31 Ιουλίου.



Η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν αποτελεί πανάκεια απέναντι στα λάθη. Ακόμη και τώρα που οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις έχουν όλες υποβληθεί, η ΑΑΔΕ συνιστά στους φορολογουμένους να τις ελέγξουν γιατί ο διάβολος που «φουσκώνει» το φόρο κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και κυρίως στους κωδικούς για τους μισθούς και τις συντάξεις που έχουν καταβληθεί στους φορολογουμένους αλλά και τους τόκους των καταθέσεων τους.



«Πληγή» για πολλούς τα τεκμήρια και σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, οι περισσότεροι από αυτούς που θα δουν αυξημένο φόρο εισοδήματος ανήκουν στην κατηγορία όσων δεν μπορούν να τα καλύψουν. Υπάρχουν παρ' όλα αυτά λύσεις όπως η ανάλωση κεφαλαίου ή κάποια δωρεά ή γονική παροχή.



Η ανάλυση των έως τώρα στοιχείων για το ρυθμό υποβολής φορολογικών δηλώσεων δείχνει ιστορικό ρεκόρ. 2,9εκατ. δηλώσεις φυσικών προσώπων σε 40 ημέρες!!!



Το 46,24% - 1.339.656 δηλώσεις – είναι μηδενικές



Το 28% - 811.790 δηλώσεις - είναι χρεωστικές και ήδη έχουν βεβαιωθεί 1,17δισ€ φόρου. Ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται σε 1446€.

1/4 δηλώσεις – 745.734 δηλώσεις - έχει πιστωτικό εκκαθαριστικό με την μέση επιστροφή φόρου να ανέρχεται σε 285€.



Όπως συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια, όσοι έχουν λαμβάνειν, παίρνουν τα χρήματα τους κυριολεκτικά στο άψε σβήσε. Ήδη η συντριπτική πλειοψηφία, το 94,8% ήτοι 615.549 φορολογούμενοι, έχουν λάβει ήδη τα χρήματα τους.



Οι επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση. Με αυτόν τον τρόπο έχουν πληρωθεί 441.848 φορολογούμενοι.



Όσον αφορά τις επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους χωρίς φορολογική ενημερότητα ή με οφειλές, οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση αρχής γενομένης από το διήμερο 5-6 Απριλίου. 169.847 πληρώθηκαν με αυτόν τον τρόπο.



Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, χωρίς ο φορολογούμενος να χρειάζεται να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής φόρου. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν προς το παρόν 4.854.



Σύμφωνα με την πρακτική της ΑΑΔΕ , οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να μην χάνεται για το φορολογούμενο το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου.



