ΔΥΠΑ: Συνολικά 977.687 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2024

Σε 977.687 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Δεκέμβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 62.065 άτομα (-6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο του 2023 και αύξηση κατά 15.637 άτομα (1,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 977.687 ατόμων, 458.437 άτομα (ποσοστό 46,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 519.250 άτομα (ποσοστό 53,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 353.472 άτομα (ποσοστό 36,2%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 624.215 άτομα (ποσοστό 63,8%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 308.257 άτομα (ποσοστό 31,5%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 470.518 άτομα (ποσοστό 48,1%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 290.852 άτομα (ποσοστό 29,7%) και 180.809 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Δεκέμβριο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 262.548 άτομα, από τα οποία οι 125.110 (ποσοστό 47,7%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 137.438 (ποσοστό 52,3%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Δεκέμβριο του 2024, προσέγγισε τα 262.548 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 764 άτομα (-0,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο του 2023 και αύξηση κατά 91.697 άτομα (53,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο του 2024.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 110.383 (ποσοστό 42%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 152.165 (ποσοστό 58%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 110.174 (ποσοστό 42%) είναι κοινοί, 1.770 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 137.438 (ποσοστό 52,3%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 11.046 (ποσοστό 4,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.024 (ποσοστό 0,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 96 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

