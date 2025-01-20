Ο παγκόσμιος τουρισμός επέστρεψε το 2024 σε προ-Covid επίπεδα

Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2024, αριθμός που φτάνει σε προ-πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με εκτίμηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.
Σύμφωνα με αυτήν την υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Μαδρίτη, ο αριθμός των παγκόσμιων αφίξεων τουριστών ξεπέρασε κατά 11% αυτόν του 2023 (1,3 δισεκατομμύρια) και ανήλθε στο επίπεδο του 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία της Covid-19, οπότε και κατεγράφη το προηγούμενο ρεκόρ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη του κλάδου στην Ασία.
