Του Χρυσόστομου Τσούφη

10 ημέρες έως τις 31 Ιανουαρίου απέμειναν σε όσους φορολογούμενους άλλαξε η περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο 2024, για να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις στο Ε9 τους. Από την 1η Φεβρουαρίου, η πόρτα των τροποποιήσεων θα έχει κλείσει από την ` προκειμένου να ασχοληθεί με την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ. Επομένως όποιος δεν ενημερώσει ή δεν διορθώσει έγκαιρά, κινδυνεύει με «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ.



Η καμπάνα των διορθώσεων – που γίνονται ηλεκτρονικά - χτυπά για όσους είχαν αλλαγές στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους πέρυσι αλλά δεν ίσχυσε η αυτόματη υποβολή δηλώσεων Ε9:

Όσοι απέκτησαν (με αγορά/δωρεά/γονική παροχή) ακίνητο/α

Όσοι μεταβίβασαν (με πώληση/δωρεά/γονική παροχή) ακίνητο/α

Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα

Όσων η περιουσία μεταβλήθηκε για άλλες αιτίες. Τέτοιες μπορεί να είναι λ.χ. .η μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, η ανέγερση κτίσματος σε υφιστάμενο οικόπεδο, η αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα

Σε τροποποποίηση του Ε9 πρέπει όμως να προχωρήσει και όποιος διαπιστώσει λάθη, κενά ή παραλείψεις στο τα οποία αν δεν διορθωθούν μπορεί να κοστίσουν ακριβά ακόμη και 90% επιπλέον.



Τα πιο συχνά λάθη έχουν να κάνουν με την αναγραφή των βοηθητικών χώρων(αποθήκες, πάρκινγκ κτλ.) , οι οποίοι έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 90% και πρέπει να δηλώνονται χωριστά.

Αν το ακίνητο είναι κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο πρέπει να δηλωθεί ενώ αν ένα κτίσμα εντός αγροκτήματος δεν δηλωθεί ως βοηθητικό , τότε ο φόρος του πενταπλασιάζεται! Τα ημιτελή κτίσματα έχουν έκπτωση 60%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εμπράγματα δικαιώματα καθώς άλλη βαρύτητα έχει η πλήρης κυριότητα κι άλλη η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία.

Επιπλέον αν δεν αναγραφεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το σύστημα θεωρεί αυτομάτως ότι το ακίνητο ανήκει ολόκληρο σε αυτόν που συμπληρώνει το Ε9 κι ο ΕΝΦΙΑ «φουσκώνει».

Αν δεν συμπληρωθεί ο όροφος ενός διαμερίσματος, το σύστημα “αυτοβούλως” το “ανεβάζει” στον όροφο με τον υψηλότερο συντελεστή, από τον 6ο και πάνω.

Σωστά πρέπει να συμπληρωθούν η ηλικία – τα ακίνητα προ του 1930 έχουν έκπτωση 20% -, η επιφάνεια και η απόσταση του ακινήτου από τη θάλασσα , ειδάλλως ο λογαριασμός “φουσκώνει κι άλλο”.

Αυτό που πρέπει να προσεχθεί επίσης είναι ότι από το έτος 2013 είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα των οποίων ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Από το έτος 2014 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά και τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων όπως ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου ή το ΑΦΜ του συμβολαιογράφου.

Εφόσον μετά την τροποποιητική δήλωση, το νέο εκκαθαριστικό που προκύψει προβλέπει μείωση φόρου άνω των 300€, τότε ο φορολογούμενος, θα κληθεί να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ανάγκη μείωσης του ΕΝΦΙΑ ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Για ελάφρυνση μικρότερη των 300€, δεν απαιτείται κάποια επιπλέον κίνηση.

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου με την τελευταία να καταβάλλεται στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι τα εκκαθαριστικά του φόρου αναμένεται να έχουν εκδοθεί έως τα μέσα Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.