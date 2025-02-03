Λογαριασμοί ρεύματος: Ενας επιπλέον ΕΝΦΙΑ για χρεώσεις υπέρ τρίτων 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Νέο «κύμα» αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, αυτή τη φορά από τις χρεώσεις υπέρ τρίτων και εν προκειμένω... υπέρ Δήμων:

«Φουσκωμένους» λογαριασμούς λαμβάνουν οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος με τις ανατιμήσεις να αγγίζουν και εκείνους που έχουν ενταχθεί σε «μπλε» τιμολόγια με «κλειδωμένες» σταθερές χρεώσεις. Τα τελικά κόστη για κάθε καταναλωτή ανεβαίνουν εκ νέου, καθώς ο ένας Δήμος μετά τον άλλο αποφασίζει να αναπροσαρμόσει το ύψος των τελών και των φόρων που εισπράττει μέσω των λογαριασμών ρεύματος.



Με αιτιολογία τις αναπροσαρμογές των μισθών που έγιναν το 2024… τα κόστη ενέργειας που επιβαρύνουν τα οικονομικά τους στοιχεία, ακόμη και τα… τέλη υγειονομικής ταφής, αρκετά δημοτικά συμβούλια αυξάνουν τα τέλη και τους φόρους σε ποσοστά που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 35%. Και αυτό αφορά ουκ ολίγους Δήμους της πρωτεύουσας, αλλά και της περιφέρειας.

Αυξήσεις ακόμη και σε «μπλε» σταθερά τιμολόγια

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Δήμου Γλυφάδας, όπως καταναλωτές με «μπλε» τιμολόγια και με τις ίδιες καταναλώσεις άρχισαν να παραλαμβάνουν μέσα στον μήνα «φουσκωμένους» λογαριασμούς.

Εκεί διαπίστωσαν, πως «φούσκωσαν» τα δημοτικά τέλη από 1,17 ευρώ το τετραγωνικό τον Δεκέμβριο στα 1,38 ευρώ και ο δημοτικός φόρος από 22 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό στα 27 λεπτά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η χρέωση στον λογαριασμό ρεύματος για τον Δήμο και χωρίς να συνυπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, από τα 25,89 ευρώ ανέβηκε στα 30,26 ευρώ τον μήνα.

Για να γίνει κατανοητό το κόστος που αναγκάζεται να σηκώσει κάθε καταναλωτής ρεύματος, μόνον για δημοτικά τέλη και φόρους -και χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσό άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων όπως το ΤΑΠ, οι χρεώσεις για ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ (οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν επίσης) ούτε και εκείνες που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ- για την περίπτωση του Δήμου Γλυφάδας που προαναφέρθηκε αυτό διαμορφώνεται πλέον στα 363,12 ευρώ τον χρόνο!

Με άλλα λόγια, ο κάθε καταναλωτής πληρώνει ετησίως μέσω των λογαριασμών ρεύματος μόνον για τον Δήμο, περισσότερα από όσα καταβάλλει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου για τον ΕΝΦΙΑ ενός διαμερίσματος πχ 100 τετραγωνικών!

Πληρώνουμε άλλο έναν ΕΝΦΙΑ για τους Δήμους

Το ότι όλοι καταναλωτές πληρώνουν για τον Δήμο περισσότερα από όσα δίνουν για ΕΝΦΙΑ αποτυπώνεται και στην άλλη -ενδεικτική επίσης περίπτωση- των ποσών που καταβάλλονται μετά από τις αυξήσεις που έγιναν και στον Δήμο Χαλανδρίου.

Στον εν λόγω Δήμο, μετά την αναπροσαρμογή που αποφάσισε στις χρεώσεις που γίνονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος, τα δημοτικά τέλη υπολογίζονται με 1,66 ευρώ και ο δημοτικός φόρος με 1,22 ευρώ ανά τετραγωνικό. Άθροισμα: 2,88 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή 345,6 ευρώ για το σύνολο της χρονιάς.

Σε αυτό το ποσό, προστίθεται και ο ΤΑΠ ο οποίος υπολογίζεται στα 58,8 ευρώ, για διαμέρισμα 120 τ.μ. με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ.

Έτσι, η ετήσια επιβάρυνση στον λογαριασμό ρεύματος διαμορφώνεται συνολικά στα 404,4 ευρώ ετησίως.

Στην ίδια περιοχή, για διαμέρισμα 120 τετραγωνικών μέτρων με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τετραγωνικό 2ου ορόφου με παλαιότητα 17 ετών, ο ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο διαμορφώνεται στα 398,6 ευρώ.

Με άλλα λόγια οι ετήσιες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος υπέρ του Δήμου υπερβαίνουν κατά τον ΕΝΦΙΑ κατά 5,8 ευρώ.

Φυσικά οι περιπτώσεις των Δήμων που προαναφέρθηκαν είναι ενδεικτικές: Ανάλογες αποφάσεις για αυξήσεις τελών και φόρων έχουν λάβει και άλλοι

Δήμοι τόσο της Αττικής, όσο και της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας και των νησιών.

