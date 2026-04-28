Τέλος τα ψιλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια και πλαφόν στις ανώτατες χρεώσεις

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τέλος στην ..ιδιότυπη ομηρία δανειοληπτών που έπαιρναν ένα καταναλωτικό δάνειο από τράπεζα και κατέληγαν να το αποπληρώνουν για …μια ζωή, θέλει να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νομοσχέδιο που θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Το νομοσχέδιο - που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο 2 κοινοτικές οδηγίες, 2023/2673 και 2023/2225, θα αφορά την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές και θα προβλέπει μεταξύ άλλων πλαφόν 30-50% στο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την διαδικασία αποπληρωμής του. Δανείζεσαι φερ’ ειπείν 3.000 ευρώ, δεν θα μπορεί ο δανειστής να σου ζητήσει να του πληρώσεις πίσω περισσότερα από 4.500 ευρώ. Το όριο του 30%-50% είναι σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ότι περίπου συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.



Εκτός από την ενσωμάτωση των 2 οδηγιών, μια τέτοιου είδους ρύθμιση υπαγορεύει και η σύγκριση του κόστους δανεισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στις περισσότερες κατηγορίες υπάρχει σύγκλιση με την απόκλιση από τον μέσο όρο να μην ξεπερνά τις 0,9 μονάδες, ενώ σε δάνεια όπως στα στεγαστικά με σταθερό επιτόκιο από 1 έως 5 έτη η χώρα βρίσκεται στις πιο φθηνές αγορές.



Η σύγκριση όμως στα καταναλωτικά προκαλεί μάλλον προβληματισμό.



Το μέσο επιτόκιο για ένα καταναλωτικό δάνειο στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο – τα πιο επικαιοροποιημένα στοιχεία – ήταν 10,33% και ήταν το τρίτο πιο υψηλό στην Ευρωζώνη. Μόνο οι Εσθονικές και Λετονικές τράπεζες χρεώνουν περισσότερο ενώ ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 7,55%. Οι προβλέψεις λοιπόν του νομοσχεδίου αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα να μικρύνει αυτή η ψαλίδα.



Σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η καταναλωτική πίστη έχει αρχίσει να παίρνει πάλι τα πάνω της. Το πρώτο 3μηνο του έτους τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς λίγοι περισσότεροι από 94.000 δανειολήπτες έλαβαν 385 εκατ. ευρώ.

14.633 δανειολήπτες πήραν το δάνειο τους από τα φυσικά καταστήματα των τραπεζών, διπλάσιοι όμως 29.163 συνήψαν τα δάνεια τους ψηφιακά (e-banking).

Και σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι ακόμη πιο πιθανό κάποιος να πέσει θύμα των «ψιλών» γραμμάτων.



Κι εδώ έρχεται η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση του νομοσχεδίου το οποίο στην ουσία βάζει τέλος στα ψιλά γράμματα.



ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



Θα προβλέπεται ότι για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους έως 100.000 ευρώ και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο πιστωτής υποχρεούται να παρέχει στο δανειολήπτη ένα τυποποιημένο μικρής έκτασης έγγραφο – 2-3 σελίδες – στο οποία θα αναγράφονται με …μεγάλα κι όχι ψηλά γράμματα κι όχι κάτω κάτω αλλά στην κορυφή:

Το ποσό του δανείου

Η διάρκεια της σύμβασης

Η δόση

Το επιτόκιο

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Το περίφημο ΣΕΠΠΕ που περιλαμβάνει το επιτόκιο και όλα τα υπόλοιπα έξοδα όπως τα έξοδα φακέλου, ασφάλειες κτλ)

Το συνολικό ποσό επιστροφής

Στο έγγραφο πρέπει να υπάρχει ακόμη κι ευκρινής προειδοποίηση ότι ο δανεισμός αυξάνει τις μελλοντικές υποχρεώσεις, κάτι σαν την προειδοποίηση στα κουτάκια των τσιγάρων.



Κι επειδή τα έγγραφα θα είναι τυποποιημένα, κάποιος δανειολήπτης θα μπορεί να επισκεφθεί 2 ή περισσότερες τράπεζες και να συγκρίνει με τη βοήθεια τους ποιο τον συμφέρει χωρίς να χρειάζεται γνώσεις οικονομικές.

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

Στόχος είναι να εξασφαλίζεται όσο γίνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι το δάνειο χορηγείται σε κάποιον που μπορεί να το αποπληρώσει. Έτσι για Την υπογραφή ακόμη και της πιο μικρής σύμβασης, η τράπεζα θα πρέπει να αξιολογεί το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη στη βάση εσόδων – εξόδων και να μην βασίζεται σε αδιαφανείς αλγόριθμους. Εδώ θα βοηθήσουν και τα διάφορα μητρώα που θα γίνουν και η διασύνδεση με την ΑΑΔΕ.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 5.000 ευρώ για να ανακαινίσει την κουζίνα του. Έχει το δικαίωμα να το….μετανιώσει και να ακυρώσει τη σύμβαση εντός 14 ημερών από τη σύμβαση της χωρίς καμιά ποινή ή επιβάρυνση.



Η ακύρωση θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο του παρόχου, συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική δήλωση και χωρίς άλλη χαρτούρα.



Έχει επίσης το δικαίωμα της πρόωρης εξόφλησης του δανείου αν το επιθυμεί με ταυτόχρονη υποχρέωση του πιστωτή να αναπροσαρμόσει τα κόστη, τόκους και διάφορα άλλα τυχόν έξοδα.

Προστασία από υπερχρέωση

Ξέχασες μια δόση ή δεν μπόρες να ανταποκριθείς σε μια δόση; Δεν αφήνεσαι στην τύχη σου και κάποια στιγμή μαθαίνεις ότι έχει κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων.



Αντίθετα, και με απόλυτη διαφάνεια, ο πιστωτής πρέπει να σε ενημερώσει ότι έχασες τη δόση και να επιδείξει μια «εύλογη» ανοχή προτείνοντας μάλιστα λύσεις (αναμόρφωση του δοσολογίου, ή μείωση ακόμη επιτοκίου) πριν εκκινήσουν πλειστηριασμοί και κατασχέσεις και ενημερώνοντας τον δανειολήπτη για τις επιλογές που έχει για να αποφύγει την υπερχρέωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.