Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 110 δολάρια την Τρίτη, διευρύνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αξιολογούν την πιθανότητα μιας διαρκούς εκεχειρίας και της πιθανής επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, αφού το Ιράν υπέβαλε μια νέα πρόταση στις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη φέρεται να έδωσε σήμα μέσω του Πακιστάν ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να σταματήσουν εάν η Ουάσινγκτον άρει τον ναυτικό αποκλεισμό της, συμφωνήσει σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για το Ορμούζ και παράσχει διαβεβαιώσεις κατά μελλοντικής στρατιωτικής δράσης.

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει σκεπτικισμό απέναντι στην πρόταση και αναμένεται να απαντήσουν τις επόμενες ημέρες, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να συνεχίζει να αποτελεί βασικό σημείο διαμάχης.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει τις τιμές ενέργειας σε υψηλότερες τιμές, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει για ένα άνευ προηγουμένου σοκ προσφοράς, παράλληλα με τους αυξανόμενους κινδύνους επιβράδυνσης της ζήτησης, σημειώνει το Trading Economics.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 1,27%, στα 109,61 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 1,43%, στα 97,75 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

