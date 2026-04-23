Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές σας σε 72 δόσεις - Δεύτερη ευκαιρία για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στις 6 Φεβρουαρίου (στο κομμάτι με τίτλο «Βέβαιη για γενικευμένη ρύθμιση οφειλών η αγορά - 120 δόσεις προτείνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών») είχαμε γράψει ότι με 163 δισ. ευρώ χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο (112 δισ. ευρώ στην ΑΑΔΕ και 51 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ) και με το 2026 προεκλογική χρονιά, οι συνθήκες είναι κάτι παραπάνω από ώριμες για μια γενικευμένη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.



Περίπου 2,5 μήνες μετά η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτό ακριβώς το μέτρο. Μια γενική ρύθμιση – που απευθύνεται τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις – που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως και προχτές 21 Απριλίου 2026. Γιατί επιλέχθηκε το τέλος του 2023; Γιατί σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους σχεδόν το 90% των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών είχαν γεννηθεί έως τότε.



Από τον Ιούνιο – αυτή είναι η στόχευση του Υπουργείου Οικονομικών – οφειλέτες με τέτοιου είδους χρέη θα μπορούν να μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για να αιτηθούν τη ρύθμιση τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Είτε να εξοφλήσουν είτε να ρυθμίσουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων τυχόν οφειλές που έχουν και έχουν γεννηθεί από την πρωτοχρονιά του 2024.

Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι στο 5,84%

Ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ

Και δυνητικά μπορούν να υπαχθούν 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα με οφειλές 31,5 δισ. ευρώ και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 63,8 δισ. ευρώ.

Σύνολο προς ρύθμιση οφειλών: 95,3 δισ. ευρώπου είναι περίπου το 90% των εκτός ρύθμισης οφειλών.

Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν και τόκοι που έχουν επιβληθεί μετά το 2023. Δεν προβλέπεται κούρεμα οφειλών

Αφορά και στα χρέη προς τον ΕΦΚΑ αλλά όχι στους δήμους

Αφορά και οφειλέτες που ήταν σε άλλες ρυθμίσεις και τις απώλεσαν

Για την απώλεια της ρύθμισης ισχύουν όσα και στην πάγια ρύθμιση. Δηλαδή χάνεται:

Αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις

Αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους

Αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους, οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση

Αν ο οφειλέτης υποπέσει καθ’ υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις

Η υπαγωγή στη ρύθμιση σημαίνει αυτόματα:

Η απελευθέρωση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας

Αναστολή εκτέλεσης ποινών ή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (πλειστηριασμοί-κατασχέσεις)

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 2 ακόμη μέτρα που αφορούν στο ιδιωτικό χρέος

Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού

Ένα ακόμη πάγιο αίτημα της αγορά βρίσκει ευήκοον ούς στο Υπουργείο Οικονομικών με τη ρύθμιση που κατεβάζει τον πήχη του κατώτατου ορίου οφειλών για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ.



Στο Υπουργείο Οικονομικών και με συντηρητικούς υπολογισμούς, εκτιμούν ότι με τέτοιου ύψους χρέη υπάρχουν περί τις 300.000 οφειλετών αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον είναι αρκετά περισσότεροι.



Το μεγάλο πλεονέκτημα του εξωδικαστικού είναι ότι ο ειδικός αλγόριθμος προτείνει ρυθμίσεις tailor made, ανάλογα δηλαδή με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, προβλέπεται κούρεμα έως και 75% (90% για προσαυξήσεις και πρόστιμα) και το επιτόκιο είναι ανταγωνιστικότατο καθώς είναι σταθερό στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης

Είναι σαφές ότι η ρύθμιση και ο εξωδικαστικό λειτουργούν συμπληρωματικά. Ο οφειλέτης με χρέη άνω των 5.000 ευρώ μπορεί να επιλέξει μια από τις δύο λύσεις για ελαφρύνει τα βάρη του. Οι οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ έχουν από το πουθενά την λύση της ρύθμισης των έως 72 δόσεων.

Άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών

Και εδώ εισακούσθηκαν οι φωνές της αγοράς κι έτσι πλέον δεν θα είναι κάποιος όμηρος των χρεών του.



Για μία και μόνη φορά δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες των οποίων έχει επιβληθεί κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στα χρήματα τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Να εξοφλήσουν τουλάχιστον το 25% της βασικής τους οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.