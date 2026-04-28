Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

H προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και στη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) την Τετάρτη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 62,92 μονάδων (–0,13%), στις 49.167,79 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 50,50 μονάδων (+0,20%), στις 24.887,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,83 μονάδων (+0,12%), στις 7.173,91 μονάδες.

