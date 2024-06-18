H Nvidia, η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο

Τον τίτλο της πιο «πολύτιμης» εταιρείας στον κόσμο κατέκτησε η Nvidia

Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας ενισχύθηκαν κατά 3,2% ενδοσυνεδριακά διαμορφώνοντας τη συνολική κεφαλαιοποίησή της στα 3,3 τρις. δολάρια με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τη Microsoft που κρατούσε τα ηνία.

Η μετοχή της έχει αυξηθεί περίπου 173% μέχρι στιγμής φέτος, εν συγκρίσει με εκείνη της Microsoft που έχει σημειώσει άνοδο περίπου 19%, με τη ζήτηση για τους κορυφαίους επεξεργαστές της να ξεπερνά την προσφορά.

Η Nvidia κατέχει περίπου το 80% της αγοράς για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σε data centers που διαχειρίζονται κυρίως οι OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon και Meta.

Στο τελευταίο τρίμηνο, τα έσοδα από τις δραστηριότητες των κέντρων δεδομένων της Nvidia αυξήθηκαν κατά 427% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 22,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 86% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

