Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η προετοιμασία του σχεδίου για τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης που αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, μαζί με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μεσαία εισοδήματα των μισθωτών.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι μέσω των αλλαγών, αφενός να κλείσουν τα παράθυρα φοροδιαφυγής, αφετέρου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις του σημερινού συστήματος με βάση τις οποίες μισθωτοί και συνταξιούχοι καταλήγουν να είναι τα μεγάλα "θύματα" της "τσιμπίδας" των τεκμηρίων.

Οι αλλαγές που αναμένονται να οριστικοποιηθούν έως τον Ιανουάριο του 2025 θα γίνουν βάσει πορίσματος που επεξεργάζεται η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών με βασικό στόχο τη μείωση των τεκμηρίων μεσοσταθμικά κατά 30%, τη βελτίωση του τρόπου υπολογισμού τους και τη διόρθωση αδικιών στα ελάχιστα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2023 φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι για επιπλέον τεκμαρτό εισόδημα 5,2 δισ ευρώ. Απ' αυτά τα 1,34 δισ ευρώ αφορούν μισθωτούς, τα 1,15 δισ ευρώ συνταξιούχους, τα 877,6 εκατ ευρώ ελεύθερους επαγγελματίες και τα 278,8 εκατ ευρώ αγρότες.

Ειδικότερα εξετάζονται αλλαγές:

-Στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής

- Στα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων των 3.000 ευρώ για τους άγαμους και των 5.000 ευρώ για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει Σύμφωνο Διαβίωσης

Οι φορολογούμενοι διαθέτουν σήμερα βάσει των φορολογικών διατάξεων μια σειρά από δυνατότητες για να δικαιολογήσουν τυχόν επιπλέον εισοδήματα που απέκτησαν και να αποφύγουν την "παγίδα" των τεκμηρίων.

Ειδικότερα μπορούν να επικαλεστούν:

-Εισοδήματα που απέκτησαν ώς αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, επιδόματα ανεργίας, τόκους τραπεζικών καταθέσεων, το εφάπαξ που έλαβαν ως συνταξιούχοι, ή την αποζημίωση που εισέπραξαν από την ασφαλιστική τους εταιρεία κ.λπ.

- Έσοδα που εισέπραξαν από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, όπως ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.

-Χρηματικά ποσά που εισήγαγαν στην Ελλάδα, σε ευρώ ή συνάλλαγμα εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους.

- Δάνεια τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους εφόσον επιβεβαιώνονται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με χαρτοσήμανση στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία συνομολόγησης.

-Ποσά από δωρεές είτε από γονικές παροχές.

- Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα, τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π.

- Εισοδήματα παρελθόντων οικονομικών ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.