ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 259,65 μονάδων (+0,59%), στις 43.988,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 17,32 μονάδων (+0,09%), στις 19.286,78 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 22,44 μονάδων (+0,38%), στις 5.995,54 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

