Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα μπορούσε να αντικαταστήσει τo ρωσικό LNG με αμερικανικό

 Η ΕΕ θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG με εκείνες από τις ΗΠΑ, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα μπορούσε να εισάγουμε αμερικανικό LNG αντί ρωσικού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μει εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Εξακολουθούμε να παίρνουμε πολύ LNG από τη Ρωσία επομένως γιατί να μην το αντικαταστήσουμε με αμερικανικό LNG, το οποίο είναι φθηνότερο για εμάς και μειώνει τις τιμές της ενέργειάς μας", δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως η προσέγγιση της ΕΕ στις εμπορικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο θα είναι να εμπλακεί, να ασχοληθεί με κοινά συμφέροντα και να διαπραγματευθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν LNG
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark