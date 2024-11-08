Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα μπορούσε να εισάγουμε αμερικανικό LNG αντί ρωσικού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μει εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Εξακολουθούμε να παίρνουμε πολύ LNG από τη Ρωσία επομένως γιατί να μην το αντικαταστήσουμε με αμερικανικό LNG, το οποίο είναι φθηνότερο για εμάς και μειώνει τις τιμές της ενέργειάς μας", δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως η προσέγγιση της ΕΕ στις εμπορικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο θα είναι να εμπλακεί, να ασχοληθεί με κοινά συμφέροντα και να διαπραγματευθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

