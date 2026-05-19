Επενδυτικά σχέδια 4 δισ. σε ενέργεια, τουρισμό, real estate χάνουν τη φτηνή χρηματοδότηση μέσω των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ορατός, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να επισπεύσει τις προθεσμίες υπογραφής συμβάσεων από τα τέλη Αυγούστου στα τέλη Μαΐου.

Παράλληλα, μετέφερε πόρους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Αν και πολλές επιχειρήσεις πρόλαβαν να υποβάλουν τους φακέλους τους εντός της νέας προθεσμίας, τα κεφάλαια δεν ήταν πλέον διαθέσιμα, αφού είχαν μεταφερθεί στην ΕΑΤ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζών, τα πρόσθετα έργα που υποβλήθηκαν αφορούν δάνεια 4 δισ., ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που ήταν διαθέσιμο.

