Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

H ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού και την έκβαση των συνομιλιών Ουάσινγκτον-Τεχεράνης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προβλημάτισε τους επενδυτές

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 159,95 μονάδων (+0,32%), στις 49.686,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 134,41 μονάδων (–0,51%), στις 26.090,73 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,45 μονάδων (–0,07%), στις 7.403,05 μονάδες.

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
