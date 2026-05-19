Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μέσα στο μήνα, ο ΕΦΚΑ θα έχει ολοκληρώσει έναν ακόμη γύρο αναδρομικών. Και δεν θα τελειώσει εδώ, θα συνεχίσει και τους επόμενους καθώς οι εκκρεμότητες είναι αρκετές.



Συνταξιούχοι με επανυπολογισμό της σύνταξης τους, με προσαυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση, στρατιωτικοί με υπερβολικές κρατήσεις εισφορών και χήρες/χήροι είναι μερικές μόνο από τις κατηγορίες συνταξιούχων που έχουν λαμβάνειν.



Ανάλογα με την περίπτωση τα αναδρομικά μπορεί να πηγαίνουν πίσω έως τα έτη 2019 ή ακόμη και 2016 οπότε για κάποιους τα ποσά είναι σημαντικά και σε κάθε περίπτωση τα χρήματα δεν αφορούν ένα έτος αλλά πολλά διαφορετικά. Και επίσης ο λόγος γίνεται για χιλιάδες περιπτώσεις συνταξιούχων.



Υπό αυτό το πρίσμα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι όλοι οι συνταξιούχοι αυτοί πρέπει να δηλώσουν τα αναδρομικά στην εφορία με τροποποιητική δήλωση.

Μάλιστα, εκτός από τους συνταξιούχους επιπλέον ποσά κάθε χρόνο λαμβάνουν και μισθωτοί, γιατροί του ΕΣΥ, αγρότες λόγω αποζημιώσεων αλλά και φορολογούμενοι λόγω της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Με συμπληρωματική δήλωση, δηλώνονται ακόμη και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.



Κάπως έτσι ο αριθμός των υπόχρεων σε δήλωση αναδρομικών αυξάνεται ακόμη περισσότερο.



Για όσους λοιπόν έλαβαν τέτοια ποσά μέσα στο 2025 – ο οποίοι και ενημερώνονται σχετικά από την ΑΑΔΕ με προσωποποιημένα μηνύματα – η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 31 Δεκεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.



Τα ποσά που λαμβάνονται πρέπει να δηλωθούν – από το 2015 ηλεκτρονικά - στα έτη που ανάγονται για να φορολογηθούν με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν τη συγκεκριμένη χρονιά. Αν κάποιος συνταξιούχος έλαβε για παράδειγμα 4.000 ευρώ εκ των οποίων τα 2.300 ευρώ αφορούν το 2021 και τα 1.700 ευρώ το 2022, θα πρέπει να υποβάλει 2 ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις. Τα 2.300 ευρώ θα προστεθούν στα εισοδήματα του 2021 και τα 1700 – σε αυτά του 2022.



Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει – με την αφαίρεση τυχόν φόρου 20% που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των ποσών - θα πρέπει να εξοφληθεί έως 31 Ιανουαρίου του 2027. Ειδικά οι συνταξιούχοι μπορούν να ρυθμίσουν τον επιπλέον φόρο σε έως 48 δόσεις στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης για εισοδήματα που προκύπτουν από έκτακτες περιστάσεις.

Σε περίπτωση μη υποβολής, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ προσαυξημένο με τόκους επάνω στο φόρο που θα έχει προκύψει.



Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, ο φορολογούμενος μπαίνει με τους κωδικούς του στην πλατφόρμα Taxis και ακολουθεί την εξής διαδρομή:

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων-Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών – Προεκκαθάρισης Φόρου Υπόχρεου - Τροποποιητική Δήλωση - Δήλωση Αναδρομικών Ε1.



Τα ποσά των αναδρομικών είναι προσυμπληρωμένα και δεν δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης. Αν απαιτείται αλλαγή άλλων πεδίων της δήλωσης τότε αυτό πρέπει να γίνει με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

