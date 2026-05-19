Τα λάθη στις φορο-δηλώσεις βλάπτουν… σοβαρά την τσέπη μας

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας: Σε εξέλιξη είναι αυτή την στιγμή η διαδικασία υποβολής των φορο-δηλώσεων και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στα όσα συμπληρώνουμε σε αυτές καθώς κάθε παράλειψη -ειδικά όταν οδηγεί σε χαμηλότερο φόρο- κοστίζει. Και αυτό γιατί, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει βαριές κυρώσεις για ανακρίβειες που «βγάζουν» χαμηλότερα ποσά φόρου από εκείνα που τελικά προσδιορίζει η φορολογική νομοθεσία.



Μάλιστα, τα πρόστιμα κλιμακώνονται και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να αγγίξουν το 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε. Όσοι λοιπόν διατηρούν αμφιβολίες για τα όσα δήλωσαν μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις ακόμη και τώρα, ενώ φυσικά όσοι δεν έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις τους θα πρέπει να γνωρίζουν ευθύς εξαρχής τι να προσέξουν.

Ποια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για «λάθη» στις φορο-δηλώσεις

Έτσι, όσοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, είτε οι ίδιοι είτε μέσω της αυτόματης υποβολής από την ΑΑΔΕ, καλό θα ήταν να επανεξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, ιδίως εάν υπάρχουν αμφιβολίες για συγκεκριμένους κωδικούς ή εισοδήματα που ενδεχομένως δεν αποτυπώθηκαν σωστά.

Η δυνατότητα διόρθωσης παραμένει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026.

Μέχρι τότε, οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς την επιβολή διοικητικού προστίμου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να διορθώσουν παραλείψεις ή λανθασμένες καταχωρίσεις πριν αυτές εντοπιστούν σε μεταγενέστερο έλεγχο.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει τρία επίπεδα κυρώσεων, ανάλογα με το ύψος της απόκλισης ανάμεσα στον φόρο που δηλώθηκε από τον υπόχρεο και σε εκείνον που προκύπτει μετά τον έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της διαφοράς του φόρου (μεταξύ του δηλωθέντος και του πραγματικού) βάσει μιας συγκεκριμένης κλίμακας:

Πρόστιμο 10% επιβάλλεται εφόσον η διαφορά κυμαίνεται από 5% έως 20% του φόρου που προέκυπτε από την αρχική δήλωση.

Πρόστιμο 25% εφαρμόζεται εάν η απόκλιση ξεπερνά το 20% και αγγίζει το 50%.

Πρόστιμο 50% επιβάλλεται στις περιπτώσεις μεγάλης απόκρυψης, όπου η διαφορά υπερβαίνει το 50% του αρχικού φόρου.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη και… «παγίδες» της διαδικασίας

Μεταξύ των συχνότερων λαθών συγκαταλέγονται η μη δήλωση αμοιβών από περιστασιακή εργασία, η παράλειψη δήλωσης αναδρομικών αποδοχών ή επιδομάτων, καθώς και τα εισοδήματα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις που δεν εμφανίζονται στη δήλωση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις ηλεκτρονικές αποδείξεις: Εάν υπάρχει διαφορά στις δηλωμένες δαπάνες ο φορολογούμενος κινδυνεύει όχι μόνο με τον πρόσθετο φόρο 22% αλλά και με πρόστιμα για ανακριβή δήλωση.

Συχνές είναι επίσης οι αστοχίες που αφορούν τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως αυτοκίνητα και κατοικίες. Η εσφαλμένη αποτύπωση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη τεκμαρτή δαπάνη και άρα χαμηλότερο φόρο, όμως σε περίπτωση ελέγχου οι διαφορές εντοπίζονται και ο φόρος επανυπολογίζεται με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος των σφαλμάτων δεν σχετίζεται με πρόθεση απόκρυψης εισοδήματος αλλά και με ακούσια λάθη που οφείλονται σε παρανοήσεις, ελλιπή ενημέρωση ή λανθασμένη μεταφορά στοιχείων από εργοδότες, τράπεζες και άλλους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να εντοπίζει αποκλίσεις έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω της εκτεταμένης ψηφιοποίησης.

Τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικές πληρωμές, στοιχεία εργοδοτών και ασφαλιστικών ταμείων, ακόμη και δεδομένα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, διασταυρώνονται πλέον αυτόματα με τις δηλώσεις εισοδήματος.



