Το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν και πληρούσαν τα κριτήρια για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» σε όλη τη χώρα, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση. Πρόκειται για 107 προτάσεις, ύψους 41.224.054,39 ευρώ, οι οποίες κατατέθηκαν από Δήμους, Περιφέρειες και Ιερές Μονές.

Σημειώνεται πως στην αρχική Υπουργική Απόφαση (Οκτώβριος 2024) είχαν εγκριθεί 64 προτάσεις, ενώ με αυτή τη νέα Υπουργική Απόφαση εγκρίνονται ακόμη 43, μετά την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Ενστάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα για τη δημιουργία ή και την ανάδειξη μονοπατιών στα Αστερούσια της Κρήτης, στην Κάλυμνο, στη Φολέγανδρο, σε Δήμους της Περιφερείας Πελοποννήσου, σε Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και σε Νησιωτικούς Δήμους και πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η ανάδειξη ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοπορικών μονοπατιών, το οποίο εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, συμβάλλοντας στη διατήρηση και στην προστασία της υπαίθρου, της φυσικής αλλά και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Η Δράση έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και, ειδικότερα, στον Άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Άξονα «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης και χρηματοδότησης τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.