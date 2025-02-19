ΥΠΕΘΟ: Αύξηση κατά 10,7% των ηλεκτρονικών συναλλαγών το 2024

Αύξηση κατά 10,7% των ηλεκτρονικών συναλλαγών καταγράφηκε το 2024 σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σημαντική αυτή αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σημειώνει το ΥΠΕΘΟ, - από 61,1 δισ. στα 67,7 δισ. ευρώ - καταγράφηκε κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους οπότε και είχε ολοκληρωθεί η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, ένα εμβληματικό έργο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που αποφέρει σημαντικά οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις. Μέσω της διασύνδεσης, για όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω POS εκδίδεται και το αντίστοιχο παραστατικό μέσω των ταμειακών μηχανών, με αποτέλεσμα να μην αποκρύπτονται έσοδα και με αυτόν τον τρόπο να περιορίζεται σημαντικά η φοροδιαφυγή.

Είναι χαρακτηριστικό πως το 2024 επετεύχθη αύξηση φορολογικών εσόδων πέραν του στόχου που είχε τεθεί, της τάξεως των 2 δισ. ευρώ, κάτι που οφείλεται τόσο στην διασύνδεση POS-ταμειακών όσο και στην επέκταση εφαρμογής του συστήματος myDATA για τις επιχειρήσεις. Οι επιπλέον αυτοί πόροι επέστρεψαν πίσω στους πολίτες μέσω της μείωσης φόρων και εισφορών, ενίσχυσης του εισοδήματος όπως και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η αύξηση κατά 6,6 δισ. ευρώ των ηλεκτρονικών συναλλαγών το 2024 είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές πέτυχε συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μέσα από αυτήν την μεταρρύθμιση ενισχύεται το αίσθημα της δικαιοσύνης και ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και παράλληλα αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα που μπορούν να κατευθυνθούν είτε σε στήριξη της κοινωνικής πολιτικής είτε σε περαιτέρω μειώσεις φόρων. Πρόκειται επομένως για μια κοινωνική πολιτική στην πράξη η οποία ήρθε για να μείνει!».

Πιο αναλυτικά, παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι κλάδοι με μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές το 2024 σε σχέση με το 2023:

-Πλυντήρια αυτοκινήτων (από 11,2 εκατ. στα 80,2 εκατ. ευρώ)- αύξηση 614%.

-Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών (από 13,6 εκατ. στα 71,1 εκατ. ευρώ) – αύξηση 433%.

-Υπηρεσίες επισκευής ρολογιών και κοσμημάτων (από 1 εκατ. στα 4,6 εκατ.) -αύξηση 348%.

-Δικηγόροι (από 11,3 εκατ. στα 45 εκατ. ευρώ)- αύξηση 299%.

-Ταξί (από 26,5 εκατ. στα 79 εκατ. ευρώ)- αύξηση 196%.

-Φωτογραφεία, γραφικές τέχνες (από 2,2 εκατ. στα 4,1 εκατ. ευρώ)- αύξηση 86%.

-Καθαριστήρια-πλυντήρια (από 11,5 εκατ. στα 16,3 εκατ. ευρώ) αύξηση 41%.

-Οδοντίατροι (από 206 εκατ. στα 249 εκατ. ευρώ)- αύξηση 21%.

-Εστίαση (από 5,9 δισ. ευρώ στα 6,6 δισ. ευρώ)- αύξηση 12,5%.

-Γιατροί (από 357 εκατ. στα 392 εκατ. ευρώ)- αύξηση 10%.

Για το 2025 δρομολογείται η υλοποίηση 4 ακόμη ψηφιακών μεταρρυθμίσεων εκσυγχρονισμού του φορολογικού μηχανισμού με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ήδη από τις αρχές του έτους εφαρμόζεται η καθολική χρήση του myDATA για την δήλωση εσόδων-εξόδων των επιχειρήσεων, ενώ σταδιακά εντός του έτους πρόκειται να εφαρμοστεί το Ψηφιακό Πελατολόγιο, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής καθώς και η καθολική επέκταση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.

