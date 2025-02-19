Η στήριξη του αγροτικού και παραγωγικού κόσμου αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η επιτροπή επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο: «Διεπαγγελματικές οργανώσεις, ενίσχυση του αγροτικού τομέα, οργάνωση των υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας».



Αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, ο Κ. Τσιάρας επισήμανε: «Η κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θεσμοθετημένη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η οποία δίνει ανάσα στον αγροτικό κόσμο, αλλά και η διασφάλιση χαμηλότερης τιμής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της δημιουργίας ειδικού ενεργειακού χώρου στη ΔΕΗ».



Τόνισε, επίσης, ότι πέρσι κατά τη διάρκεια της συνάντησης των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συμφωνήθηκε ότι υπήρχαν τρία θέματα τα οποία έπρεπε να απαντηθούν. Το ένα ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, το δεύτερο ήταν το φθηνό ρεύμα και το τρίτο θέμα ήταν το ζήτημα της αποκατάστασης και των αποζημιώσεων λόγω Daniel. «Για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτεία έχουμε θεσμοθετημένη με νόμο την επιστροφή του ΕΦΚ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, κάτι που επιβεβαιώνει τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τον παραγωγικό κόσμο. Υπήρξαν, όμως, κάποια θέματα τα οποία ξεκαθαρίστηκαν. Το πρώτο αφορούσε αν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ ήταν το πλαφόν για την επιστροφή. Το ξεκαθαρίσαμε: όσα τιμολόγια έλθουν θα επιστραφεί το ποσό», είπε.



Ταυτόχρονα, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι προφανώς θετική για να συζητηθεί το θέμα αλλαγής των κριτηρίων επιστροφής του ΕΦΚ. «Το θέμα έχει πλέον ξεκαθαριστεί και θα συσταθεί άμεσα Επιτροπή μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπηρεσιακών παραγόντων και αγροτών προκειμένου να γίνει αυτός ο επαναπροσδιορισμός», δήλωσε.



Σε ό,τι αφορά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι τα 9,3 λεπτά είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. «Μάλιστα, για να μπορέσει να διασφαλιστεί αυτή η τιμή δημιουργήθηκε ειδικός ενεργειακός χώρος εντός της ΔΕΗ. Και με μια γενναία κυβερνητική απόφαση δεσμεύεται για 2 + 8 χρόνια η χαμηλή τιμή του αγροτικού ρεύματος. Αλλά εδώ είμαστε και για να συζητήσουμε για μετά».



Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των κόκκινων αγροτικών δανείων, υπογραμμίζοντας ότι «για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα ειδικής διαχείρισης των κόκκινων αγροτικών δανείων από έναν ειδικό εκκαθαριστή, με την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διαχείριση αυτή δίνει ελπίδα σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς, καθώς επιτρέπει την απομείωση ή ακόμη και την αναχρηματοδότηση των δανείων, με στόχο την ανακούφιση των αγροτών από χρόνια οικονομικά βάρη και την αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας». Και πρόσθεσε: «Εκτιμώ ότι γίνεται ένα τεράστιο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος που χρονίζει».



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σωστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε μία διαδικασία συνολικής αναδιοργάνωσης. «Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θα μείνει κάτι που να μην εξεταστεί από τη δικαιοσύνη. Είμαστε σε συνεννόηση και με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και με την ευρωπαϊκή επιτροπή και προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε οποιοδήποτε σημείο δημιουργούσε μια ασάφεια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ γυρίζει σελίδα με μια νέα διοίκηση, ώστε να κλείσουμε το κεφάλαιο της αβεβαιότητας και της αμφισβήτησης και από τον αγροτικό παραγωγικό κόσμο της χώρας αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή […]Έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω ότι το μεγαλύτερο στοίχημα της δικής μου παραμονής στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η εξυγίανση του Οργανισμού και θεωρώ ότι μέσα από ένα πλάνο και έναν σχεδιασμό που υλοποιούμε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσουμε την ευκαιρία στον ΟΠΕΚΕΠΕ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».



Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η κλιματική κρίση, σημειώνοντας ότι «έχει ενεργοποιήσει το Μέτρο 23 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει αποζημιώσεις για παραγωγές που έχουν μειωθεί αποδεδειγμένα κατά 30% και άνω. Αυτό το μέτρο αποτελεί μια σημαντική ασπίδα προστασίας για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων».

Μιλώντας για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπέρ του αγροτικού κόσμου από το 2019 και έπειτα, ο Υπουργός τόνισε: «Είναι ηλίου φαεινότερον ότι από το 2019 και μετά, ο αγροτικός κόσμος της χώρας έχει ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί σημαντικά, οι φορολογικοί συντελεστές έχουν προσαρμοστεί προς όφελος των αγροτών, ενώ παράλληλα έχουν θεσπιστεί χαμηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ για τα αγροτικά εφόδια, τα λιπάσματα και τα μηχανήματα. Η κυβέρνηση στάθηκε με έναν γενναίο τρόπο δίπλα στον παραγωγικό κόσμο της χώρας, ειδικά σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή της θεομηνίας "Daniel" και των ζωονόσων. Αυτά τα μέτρα αποδεικνύουν έμπρακτα τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα σε κρίσιμες στιγμές».

Σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις επισήμανε ότι πλέον στον θεσμό εντάσσονται οι τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ενώ πλέον διευκολύνεται -γενικά- η σύστασή τους.

Τέλος, ο Κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η στήριξη του αγροτικού κόσμου αποτελεί εθνική προτεραιότητα και όχι κομματική πολιτική. «Η κυβέρνηση, με ρεαλισμό και συνείδηση της ευθύνης της, συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, ενισχύοντας τους αγρότες και διασφαλίζοντας το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Αυτή η πολιτική δεν είναι μια συγκυριακή προσέγγιση, αλλά μια στρατηγική που αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη ευημερία του ελληνικού αγροτικού τομέα».



