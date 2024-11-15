Ταξί: Πρόστιμα στους οδηγούς που δεν έχουν αυτοκόλλητο για πληρωμές POS

Με πρόστιμα απειλούνται πλέον οι οδηγοί ΤΑΞΙ, που δεν έχουν επικολλήσει στο πίσω δεξιά τζάμι το αυτοκόλλητο, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι τα ΤΑΞΙ είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμές μέσω POS.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε πιάτσες σε όλη την Αττική, κάνοντας συστάσεις σε όσους οδηγούς δεν έχουν συμμορφωθεί.

Εκτιμάται ότι οι έλεγχοι έχουν αυξήσει το ποσοστό συμμόρφωσης και γι’ αυτό θα ενταθούν, ώστε όλα τα ταξί να φέρουν τη σχετική σήμανση.

Πλέον, από τη Δευτέρα, σε όσους οδηγούς δεν έχουν το αυτοκόλλητο στα οχήματά τους, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.