ΤΑΙΠΕΔ: Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στους λιμένες Κατάκολου, Πάτρας και Καβάλας

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου/Growthfund, ανακοίνωσε την εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας κρουαζιέρας στον λιμένα Κατάκολου, σε τμήμα του παλιού λιμένα Πάτρας και σε τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος».

Ο διαγωνισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας κρουαζιέρας στους τρεις λιμένες αποτελείται από δύο τμήματα:

- Τμήμα 1: Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης του λιμένα Κατάκολου και υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης τμήματος του παλιού λιμένα Πάτρας, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ Α.Ε.), με ελάχιστη διάρκεια τα τριάντα (30) έτη.

- Τμήμα 2: Υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης σε τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.), με ελάχιστη διάρκεια τα τριάντα (30) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο για το ένα ή και για τα δύο τμήματα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (Α Φάση – Προεπιλογή & Β Φάση - Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών). Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να διαχωρίσει στη Β Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας τα φυσικά αντικείμενα του Τμήματος 1 και να αναθέσει σε διαφορετικούς Προτιμητέους Επενδυτές τη σύμβαση παραχώρησης λιμένα Κατάκολου και τη σύμβαση υπο-παραχώρησης κρουαζιέρας λιμένα Πάτρας. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί η 28η Φεβρουαρίου 2025.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας κρουαζιέρας σε υφιστάμενους και νέους προορισμούς είναι σύμφωνη με την πολιτική για τον εξορθολογισμό των τουριστικών ροών σε δημοφιλείς λιμένες κρουαζιέρας και την αντιμετώπιση φαινομένων υπερσυγκέντρωσης.

Το λιμάνι του Κατάκολου κατατάχθηκε μεταξύ των 10 λιμένων κρουαζιέρας με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση το 2023, κυρίως λόγω της εγγύτητάς του με την Αρχαία Ολυμπία, με 206 κρουαζιερόπλοια και 390.153 επιβάτες. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί έως τρία (3) κρουαζιερόπλοια με μήκος άνω των 350 μέτρων.

Το λιμάνι της Πάτρας κατατάσσεται ως λιμάνι διεθνούς σημασίας και αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Ο παλιός λιμένας Πάτρας έχει χερσαία ζώνη έκτασης 106.474 τ.μ. και στο υφιστάμενο masterplan προβλέπεται μία θέση ελλιμενισμού αποκλειστικά για κρουαζιερόπλοια. Το 2023 13 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν στο λιμάνι της Πάτρας με 800 επιβάτες.

Ο κεντρικός λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» διαθέτει δύο θέσεις ελλιμενισμού για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων με μήκος άνω των 200 μέτρων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, η επιβατική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας ανήλθε το 2023 σε 21.052 (36 κρουαζιερόπλοια), κατατάσσοντας το λιμάνι της Καβάλας μέσα στα 20 λιμάνια κρουαζιέρας με τη μεγαλύτερη κίνηση το περασμένο έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.