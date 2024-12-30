Τουρισμός για Όλους 2025: Αναλυτικά οι δικαιούχοι του προγράμματος και τα ποσά των επιδοτήσεων

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπέγραψε σήμερα την προγραμματική συμφωνία για το νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» με τον φορέα υλοποίησης του έργου Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

«Το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Φέτος θα έχουμε δύο κληρώσεις, έτσι ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο τους δικαιούχους εκείνους που θα επιλέξουν την φθινοπωρινή ή την χειμερινή περίοδο για τις διακοπές τους», τόνισε η κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ειδικότερα για την ενίσχυση του ορεινού και χειμερινού τουρισμού θα υπάρχει αυξημένη επιδότηση για τη χαμηλή περίοδο (έναρξη προγράμματος έως 30/4 & από 1/10 έως 31/12).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των εισοδηματικών κριτηρίων μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης ποια περίοδο θα κάνουν χρήση της κάρτας τους (χαμηλή ή υψηλή).

Παράλληλα συνεχίζεται η επαυξημένη επιδότηση σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού: συνταξιούχοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και γονείς με τέκνα με αναπηρία, με ποσά που φτάνουν τα 600 ευρώ.

Μέσω του προγράμματος θα προβληθούν οι περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και οι ορεινοί προορισμοί της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του νέου Γ κύκλου ανέρχεται περίπου στα 18 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται να αξιοποιηθούν και τα αδιάθετα ποσά του Β κύκλου όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την 31/12/2024.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εσωτερικού τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

Μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ανά περίοδο ως εξής:

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.05.2025 έως και 30.09.2025

• Ποσό ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις και θα επιλέξουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης την υψηλή περίοδο, δηλαδή: 01.05.2025 έως και 30.09.2025.

• Ποσό ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

- Άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023,

- Έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023.

- Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2023, που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

• Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για Άτομα με αναπηρία, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα Άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

• Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

• Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών του προγράμματος έως και 30.04.2025 και από 01.10.2025 έως και 31.12.2025

• Ποσό ύψους τριακοσίων (300,00) σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις και θα επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης τη χαμηλή περίοδο.

• Ποσό ύψους τετρακοσίων (400,00) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

- Άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023,

- Έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023.

- Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2023, που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

• Ποσό ύψους εξακοσίων (600) ευρώ, ειδικώς για Άτομα με αναπηρία, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αίτησης.

• Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

• Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρούσας (ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα).

2. Για τον τρίτο (Γ) κύκλο του Προγράμματος, ήτοι για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025», Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2023, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδηματικά κριτήρια.

ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 19.000 31.000

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 20.500 32.500

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 22.000 34.000

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το 2ο 15νθημερο του Ιανουαρίου στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

